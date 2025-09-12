Gemini Update: Mit Nano Banana zum Durchbruch, Veo-Update, Fitbit-Coach, Gemini-Limits und NotebookLM

Eine vollgepackte Gemini-Woche im September geht zu Ende und hat uns wieder eine ganze Flut an Neuerungen rund um das KI-Modell und dessen Ableger gebracht. Diese reichen von neuen Integrationen in Sheets und Meet über das Veo-Update, neue NotebookLM-Funktionen bis zum Gemini-Durchbruch mit Nano Banana. Wie gewohnt haben wir euch zeitnah über alles Wichtige informiert, das wir in unserem Gemini Update noch einmal übersichtlich zusammenfassen.



Googles KI-Modell macht in praktisch jeder Woche große Schritte, doch in dieser Woche hat man es wieder besonders gut gemeint, denn die Flut der Neuerungen, Ankündigungen und Integrationen war wieder einmal sehr groß. Von Integrationen in Meet und Sheets über den Health Coach bis zum Update für den Videogenerator und NotebookLM war alles dabei. Im Folgenden findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Fitbit und Gemini

Gemini wird auch im Health-Bereich aktiv werden, wofür Google erst vor wenigen Tagen den neuen KI-Health Coach in Aussicht gestellt hat. Wir stellen euch das kommende Tool etwas näher vor und zeigen, wie sich dieser zukünftig in die Gemini- und Fitbit-Umgebung integrieren sollen. Das dürfte schon bald ein großer Schwerpunkt der KI-Ambitionen werden.

» Das ist der neue Fitbit Health Coach mit Gemini-KI

Nano Banana verhilft Gemini zum Durchbruch

Mit der Nano Banana-Bildbearbeitung hat Google endlich das Tool am Start, das Gemini zum Durchbruch verhelfen kann. Laut Google ist es sehr erfolgreich, man reitet voll auf der Banana-Welle und von den Medien bis zu den YouTubern gibt es nur begeisterten Zuspruch. Genau das, was Google für den schnellen Erfolg von Gemini gebraucht hat.

» Neue KI-Bildbearbeitung verhilft Gemini endlich zum Durchbruch









Googles KI versorgt auch die Konkurrenz

Google ist mit den KI-Ambitionen so enorm erfolgreich und war so vorausschauend, dass man selbst die Konkurrenz mit Rechenpower versorgen kann. Und dabei geht es nicht um die kleinen Partner, sondern um große Unternehmen wie OpenAI oder gar Meta, die allesamt nicht über genügend Kapazitäten verfügen, um die KIs laufen zu lassen. Beeindruckend.

» Google steht mit Gemini und Cloud an der Spitze des KI-Booms

Circle to Search mit Live-Übersetzungen

Google spendiert der lokalen KI Circle to Search eine Live-Übersetzung. Diese zeigt sich darin, dass die Übersetzung der gesamten Oberfläche fortgesetzt wird, auch wenn die Nutzer scrollen oder zu einer anderen Seite wechseln. Es ist nicht mehr notwendig, es immer wieder neu anzuschieben.

» Circle to Search erhält Live-Übersetzungen

Das sind die Gemini-Limits

Erstmals hat Google die Limits von Gemini jetzt transparent kommuniziert. Diese liegen gar nicht so hoch, wie man zunächst vermuten würde, sind aber dennoch nicht so tief, als wenn man als durchschnittlicher Nutzer an diese stoßen würde. Wir zeigen euch die Limits für die Gratisversion und auch die Einschränkungen für Pro- und Ultra-Nutzer.

» Das sind die Limits von Gemini

Gemini füllt Google Sheets-Tabellen

Gemini ist jetzt noch tiefer in Google Sheets integriert und kann ganze Tabellen oder auch nur einzelne Zellen der Tabellenkalkulation nach Prompt-Aufforderung füllen.

» Google Sheets integriert Gemini-KI









Google fördert längere Konversationen

Google will die Konversationen mit Gemini deutlich verlängern und dabei nicht beim alten Frage-Antwort-Spiel bleiben. Stattdessen werden den Nutzern in Kürze weiterführende Fragen vorgeschlagen, die mit nur einem Klick gestellt werden können.

» Google-Nutzer sollen sich noch länger mit Gemini unterhalten

NotebookLM erstellt Quiz und Flashcards

Das KI-Tool NotebookLM kann jetzt aus all den Informationen auch Quiz und Karteikarten erstellen. Beide im Sinne der Aufbereitung und um den Stoff noch leichter lernen oder den Wissensstand überprüfen zu können.

» NotebookLM erstellt jetzt Quiz für euch

» NotebookLM erstellt jetzt Karteikarten aus den Informationen

Gemini Veo 3 erstellt Hochkant-Videos

Googles KI-Videogenerator Veo 3 erstellt jetzt auch Hochkant-Videos, was vor allem für Nutzer von YouTube Shorts oder TikTok sehr interessant sein kann.

» Googles KI-Videogenerator erstellt jetzt auch Hochkant-Videos

Google One startet neues AI Plus-Abo

Google One startet wieder ein neues Paket, das aktuell aber nur in einem einzigen Land verfügbar ist und dort getestet wird. Das neue Paket nennt sich Google AI Plus und soll viele Gemini-Funktionen zu einem schlanken Preis bieten.

» Schlankes Google AI Plus-Abo für mehr Gemini-Funktionen









Gemini optimiert Android-Oberfläche

Die Oberfläche der Android-App von Gemini wird etwas umgebaut und sieht jetzt noch moderner aus als bisher. Man verschiebt einige Elemente, um mehr Platz für die eigentlichen Inhalte zu schaffen.

» Gemini-App für Android bekommt optimierte Oberfläche

Google Meet mit Gemini-Übersetzung

Der Videomessenger Google Meet kann jetzt mit Live-Übersetzungen glänzen. Dabei handelt es sich um einen Dolmetscher, der das Gesagte des Nutzers sehr schnell übersetzt und in der gewünschten Zielsprache, sowie dem Akzent und auch der Stimme und Tonlage des Sprechers wiedergibt.

» Google Meet integriert die Gemini-Live-Übersetzung

