Pixel Update: Das ist der KI-Kamera-Coach, die neuen Magic Cue-Funktionen, großer Pixel-Erfolg und Zukunft

Eine weitere Pixel-Woche im September geht zu Ende und hat sich diesmal vor allem um den Erfolg und die Zukunft der gesamten Smartphone-Marke gedreht. Denn Googles Zahlen gehen durch die Decke, wir berichten über die Zielsetzung und zeigen euch Magic Cue und den Kamera-Coach. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die Präsentation der neuen Pixel 10-Smartphones liegt nun schon gut vier Wochen zurück und so langsam festigen sich diese am Markt. Wir zeigen euch anlässlich dessen die Magic Cue-Funktionen, stellen den KI-basierten Kamera-Coach vor und spekulieren über die Pixel-Zukunft. Diese scheint angesichts der Verkaufszahlen sehr rosig sein. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Magische neue Pixel-Funktionen

Wir stellen euch die neuen Magic Cue-Funktionen der Pixel 10-Smartphones vor, die den Nutzern der brandneunen Smartphones viele Hilfestellungen für die Beantwortung von Fragen und dem schnellen Ausführen von Aktionen geben sollen. Es gibt einige magische Funktionen, die sehr praktisch sein können.

» Das sind die magischen ‚Magic Cue‘-Funktionen der Pixel 10-Smartphones

Das ist der Pixel Kamera-Coach

Die Pixel 10-Smartphones bringen einen sehr praktischen Kamera-Coach mit, den wir euch im folgenden verlinkten Artikel vorstellen. Dieser sorgt dafür, dass die Nutzer stets ein perfektes Foto anfertigen. Denn der KI-Assistent gibt Hinweise zum Motiv, zu den Personen, zum Abstand, der Kamerahaltung und einigem mehr. Schaut es euch einmal an.

» So gibt der Pixel Kamera-Coach jetzt Tipps für das perfekte Foto









Tritt Google auf die Pixel-Bremse?

Google lässt das Pixel-Portfolio in den nächsten Jahren nicht weiter wachsen, sondern besinnt sich auf die bekannten Smartphones mit jährlich neuen Versionen bzw. Generationen. Es scheint ganz so zu sein, dass Google auf die Pixel-Bremse tritt.

» Will Google die Verbreitung der Pixel-Smartphones limitieren?

Wo will Google Pixel hin?

Wo will Google mit den Pixel-Smartphones bzw. der gesamten Marke Pixel eigentlich hin? Die Prognosen und Aussagen über die Zukunft werfen die Frage auf, wo Google eigentlich mit den Pixel-Smartphones hin möchte bzw. welche Ziele man noch verfolgt.

» Wo will Google mit den Pixel-Smartphones eigentlich hin?

Google verdoppelt Pixel-Verkaufszahlen erneut

Starker Erfolg für Google im ersten Halbjahr: Die Verkaufszahlen der Pixel-Smartphones im Premiumbereich haben sich verdoppelt. Gleichzeitig stagniert Samsung und Apple verliert gar effektiv Anteile. Besser könnte es aktuell kaum laufen.

» Google verkauft doppelt so viele Pixel-Smartphones wie vor einem Jahr

