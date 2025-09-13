Google Play Store Aktion: Diese 64 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
play 

Zum Start in das Wochenende gibt es im Google Play Store sehr viele vorübergehend kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über die grüne Welle in Google Maps und zeigen euch die Google System Services in Android. Verpasst auch nicht unser Android Update, das Gemini Update und unser beliebtes Pixel Update.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 13.09.2025

Grüne Welle mit Google Maps: KI-Projekt Green Light soll Verkehrsfluss an vielen Kreuzungen optimieren (Video)

Apps
Offline Password Manager
Offline Password Manager
Download QR-Code
Offline Password Manager
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Dreilösen: Dreiecksrechner
Dreilösen: Dreiecksrechner
Download QR-Code
Dreilösen: Dreiecksrechner
Entwickler: Mitch Besser
Preis: Kostenlos
PhotoApp: AI Photo Editor, Art
PhotoApp: AI Photo Editor, Art
Download QR-Code
PhotoApp: AI Photo Editor, Art
Entwickler: Smash Dev
Preis: Kostenlos
One Swipe Notes - Quick Notes
One Swipe Notes - Quick Notes
Download QR-Code
One Swipe Notes - Quick Notes
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Was kann ich ausgeben? Premium
Was kann ich ausgeben? Premium
Download QR-Code
Was kann ich ausgeben? Premium
Entwickler: Alexander Y. Ivanov
Preis: Kostenlos
Smart DNS Changer Pro
Smart DNS Changer Pro
Download QR-Code
Smart DNS Changer Pro
Entwickler: Scoteam
Preis: Kostenlos
AppLock PRO (Sicher & Privat)
AppLock PRO (Sicher & Privat)
Download QR-Code
AppLock PRO (Sicher & Privat)
Entwickler: Apps360 Team
Preis: Kostenlos
Full Battery Alarm
Full Battery Alarm
Download QR-Code
Full Battery Alarm
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Clock Widget - Word Clock
Clock Widget - Word Clock
Download QR-Code
Clock Widget - Word Clock
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
DogTok - Dog Translator Pro
DogTok - Dog Translator Pro
Download QR-Code
DogTok - Dog Translator Pro
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
Site Report Pro - Audit
Site Report Pro - Audit
Download QR-Code
Site Report Pro - Audit
Entwickler: Appculus – Audit, Inspection, Checklists & Utility
Preis: Kostenlos
Game Booster Pro: Turbo Mode
Game Booster Pro: Turbo Mode
Download QR-Code
Game Booster Pro: Turbo Mode
Entwickler: Scoteam
Preis: Kostenlos
Watch Faces
Sprint Watch Face
Sprint Watch Face
Download QR-Code
Sprint Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Dual Tone: Watch face
Dual Tone: Watch face
Download QR-Code
Dual Tone: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
PIXEL WORLD PRO Watch Face
PIXEL WORLD PRO Watch Face
Download QR-Code
PIXEL WORLD PRO Watch Face
Entwickler: LIBERTY WATCH FACES™
Preis: Kostenlos
PIXEL SPORT PRO Watch Face
PIXEL SPORT PRO Watch Face
Download QR-Code
PIXEL SPORT PRO Watch Face
Entwickler: LIBERTY WATCH FACES™
Preis: Kostenlos
ATHLETIC Digital Watch Face
ATHLETIC Digital Watch Face
Download QR-Code
ATHLETIC Digital Watch Face
Entwickler: LIBERTY WATCH FACES™
Preis: Kostenlos
Shark Fin - Zifferblatt
Shark Fin - Zifferblatt
Download QR-Code
Shark Fin - Zifferblatt
Entwickler: Time Design
Preis: Kostenlos

Android: Alle Google System Services in der Übersicht – versteckte Frameworks übernehmen viele Aufgaben

Pixel Update: Das ist der KI-Kamera-Coach, die neuen Magic Cue-Funktionen, großer Pixel-Erfolg und Zukunft




google pixel aktion

Spiele
Cell Clone Wars:Pro
Cell Clone Wars:Pro
Download QR-Code
Cell Clone Wars:Pro
Entwickler: GOZIPGAMES
Preis: Kostenlos
Crazy Calculator Game
Crazy Calculator Game
Download QR-Code
Crazy Calculator Game
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Bulbs - A game of lights
Bulbs - A game of lights
Download QR-Code
Bulbs - A game of lights
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Logo Guess Challenge
Logo Guess Challenge
Download QR-Code
Logo Guess Challenge
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Block Blast - A Retro Game
Block Blast - A Retro Game
Download QR-Code
Block Blast - A Retro Game
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Autobahn-Spiel
Autobahn-Spiel
Download QR-Code
Autobahn-Spiel
Entwickler: AK Studio Mobile
Preis: Kostenlos
Undead City: Survivor Premium
Undead City: Survivor Premium
Download QR-Code
Undead City: Survivor Premium
Entwickler: Unimob Global
Preis: Kostenlos
Spelling Master - Quiz Games
Spelling Master - Quiz Games
Download QR-Code
Spelling Master - Quiz Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Monster-Killer Pro Attentäter
Monster-Killer Pro Attentäter
Download QR-Code
Monster-Killer Pro Attentäter
Entwickler: ITPINI OU
Preis: Kostenlos
Zombie Age 3 Premium: Survival
Zombie Age 3 Premium: Survival
Download QR-Code
Zombie Age 3 Premium: Survival
Entwickler: DIVMOB
Preis: Kostenlos
Shadow Hunter: Offline Premium
Shadow Hunter: Offline Premium
Download QR-Code
Shadow Hunter: Offline Premium
Entwickler: EA Publishing
Preis: Kostenlos
Live or Die: Überleben Pro
Live or Die: Überleben Pro
Download QR-Code
Live or Die: Überleben Pro
Entwickler: Not Found Games
Preis: Kostenlos
Cytus II
Cytus II
Download QR-Code
Cytus II
Entwickler: RAYARK
Preis: Kostenlos
Speed Math - Mini Math Games
Speed Math - Mini Math Games
Download QR-Code
Speed Math - Mini Math Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Ein Schiff bauen VIP
Ein Schiff bauen VIP
Download QR-Code
Ein Schiff bauen VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
Guardian War: Ultimate Edition
Guardian War: Ultimate Edition
Download QR-Code
Guardian War: Ultimate Edition
Entwickler: Putaleng
Preis: Kostenlos
Tokyo Debunker
Tokyo Debunker
Download QR-Code
Tokyo Debunker
Entwickler: ZigZaGame Inc.
Preis: Kostenlos
Trivia Master - Quiz Games
Trivia Master - Quiz Games
Download QR-Code
Trivia Master - Quiz Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
AllRPG: Reboot
AllRPG: Reboot
Download QR-Code
AllRPG: Reboot
Entwickler: Nomad Game
Preis: Kostenlos
Jungle Collapse 2 PRO
Jungle Collapse 2 PRO
Download QR-Code
Jungle Collapse 2 PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Balance Game
Balance Game
Download QR-Code
Balance Game
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
10x10 Merge Dice
10x10 Merge Dice
Download QR-Code
10x10 Merge Dice
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Brain Card Game - Xbar10n
Brain Card Game - Xbar10n
Download QR-Code
Brain Card Game - Xbar10n
Entwickler: İlhami Savaş OKUR
Preis: Kostenlos
Space Rush
Space Rush
Download QR-Code
Space Rush
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Emoji Guess Challenge
Emoji Guess Challenge
Download QR-Code
Emoji Guess Challenge
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Swipe Break Out PvP P
Swipe Break Out PvP P
Download QR-Code
Swipe Break Out PvP P
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Tap Rush - Reflex Game
Tap Rush - Reflex Game
Download QR-Code
Tap Rush - Reflex Game
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Jewels Planet - Match 3 Jewels
Jewels Planet - Match 3 Jewels
Download QR-Code
Jewels Planet - Match 3 Jewels
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
Word Connect - Fun Puzzle Game
Word Connect - Fun Puzzle Game
Download QR-Code
Word Connect - Fun Puzzle Game
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Water Sort Puzzle - Premium
Water Sort Puzzle - Premium
Download QR-Code
Water Sort Puzzle - Premium
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos

» Kostenlose Amazon Visa Kreditkarte mit Startguthaben und 2 Prozent Cashback sichern «

amazon visa karte




Icon Packs
Hexanet White - Icon Pack
Hexanet White - Icon Pack
Download QR-Code
Hexanet White - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Hexa Crop - Icon Pack
Hexa Crop - Icon Pack
Download QR-Code
Hexa Crop - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Lime - icon pack
Lime - icon pack
Download QR-Code
Lime - icon pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Purple - Icon Pack
Purple - Icon Pack
Download QR-Code
Purple - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Lines Silver - icon Pack
Lines Silver - icon Pack
Download QR-Code
Lines Silver - icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Cubic Light - 3D Icon Pack
Cubic Light - 3D Icon Pack
Download QR-Code
Cubic Light - 3D Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Linios Purple - Icon Pack
Linios Purple - Icon Pack
Download QR-Code
Linios Purple - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Download QR-Code
Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Download QR-Code
Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Download QR-Code
Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Download QR-Code
Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Download QR-Code
Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Download QR-Code
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
Download QR-Code
BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
Download QR-Code
WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Download QR-Code
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Amazon Visa: Neue Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen ist da – jetzt Startguthaben und gebührenfreiheit sichern




Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

Wenn du keine Play Store-Aktionen im GWB-Stream sehen möchtest, kannst du sie jetzt einfach dauerhaft ausblenden
Ich möchte keine Play Store Aktion-Artikel mehr sehen | Play Store Aktion-Artikel wieder anzeigen

» RSS-Feed ohne die Play Store Aktion-Artikel


Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket