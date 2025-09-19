Pixel Update: Neue Beta, überraschendes Update, starke Verkaufszahlen, Härtetest und Wallpaper-Download

Die dritte Pixel-Woche im September ist fast vorüber und hat uns eine Reihe von Updates für die aktuellen-Smartphones gebracht, eine neue Android 16-Beta, ein überraschendes Update, starke Verkaufszahlen in diesem Jahr und einiges mehr. Aber auch einen Pixel 10-Härtetest sowie Wallpaper-Downloads hat es gegeben. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die Pixel 10-Smartphones beschäftigen uns natürlich immer noch und haben in dieser Woche neben einem überraschenden Update auch den Beta-Zugang erhalten. Außerdem haben wir über starke Verkaufszahlen berichtet, über das Pixel 10 Pro XL im Härtetest und auch Wallpaper zum Download angeboten. Informiert euch auch über die Pixel 7 Akku-Probleme. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel-Smartphones mit starken Zahlen

Die Verkaufszahlen der Pixel-Smartphones steigen immer weiter und erreichen mittlerweile Höhen, die noch vor wenigen Jahren unantastbar schienen. Es scheint derzeit gar nicht mehr so weit hergeholt, dass sich das Unternehmen neben Samsung und Apple als dritte Kraft im Smartphone-Markt etablieren kann. In der Top 5 ist man mittlerweile angekommen. Reicht das zum großen Player?

Pixel 10 Pro XL im Härtetest

Der YouTube-Kanal JerryRigEverything hat ein Pixel 10 Pro XL in die Hände bekommen und wir alle wissen, was das bedeutet. Es wurde versucht, es zu zerkratzen, zu verbrennen und zu verbiegen. Doch was soll man sagen, Zack war praktisch chancenlos und konnte das Smartphone nicht ernsthaft beschädigen. Google besteht den Test mittlerweile mit Bravour.

» Googles neues Smartphone Pixel 10 Pro XL im Härtetest









Pixel 10 Wallpaper-Download

Wir bieten euch alle Hintergrund der Pixel 10-Smartphones zum Download an. Es gibt eine Reihe von Mustern in unterschiedlichen Farbgebungen.

Gefährliche Pixel 7-Probleme

Ohje, die Akku-Probleme der Pixel-Smartphones gehen weiter und könnten jetzt auch auf die großen Generationen übergreifen. Es gibt vermehrt Berichte über aufgeblähte Akkus in den Pixel 7-Smartphones – brandgefährlich.

Pixel 10 ohne aktuelle Grafiktreiber?

Hat Google tatsächlich vergessen, den Grafiktreiber der Pixel 10-Smartphones bzw. des neuen Tensor G5 zu aktualisieren? Aktuelle Benchmarks lassen das vermuten, denn die GPU liegt ganze Dimensionen unter denen der Konkurrenz.

Pixel-Update für September

Google hat eine Reihe von Pixel-Updates veröffentlicht. Es gab ein überraschendes zweites September-Update, Google hat den Beta-Kanal für die neuen Smartphones geöffnet und es wurde die Android 16 QPR2 Beta 2 veröffentlicht.

Starke Google Pixel-Aktionen bei Amazon

Bei Amazon gibt es jetzt wieder starke Aktionen rund um die Pixel-Produkte. Hier eine schnelle Übersicht:

