Google Pixel: Viele starke Aktionen bei Amazon – Pixel 10, Pixel 9, Pixel Buds, Watch, Abos und Gratis-Bundles

Googles Pixel-Smartphones erfreuen sich wachsender Beliebtheit, denn immer mehr Nutzer entdecken die Vorteile der Geräte und des wachsenden Ökosystems rund um Pixel. An diesem Wochenende gibt es Google Store bei Amazon wieder viele starke Aktionen, die euch eine Reihe von attraktiven Bundles mit den neuen Pixel 10-Smartphones und lohnende Rabatte rund um die Pixel Watch, Pixel Buds und mehr bringen.



Der immer weiter wachsende und gut gefüllte Google Store bei Amazon ist immer wieder einen Blick wert, denn die Aktionsseite wird stetig gefüllt und mit neuen Angeboten versehen. Jetzt gibt es eine Reihe starker Aktionen rund um die brandneuen Pixel 10-Smartphones, die ihr mit kostenlosen Pixel Buds oder einem Pixelsnap-Ladesystem kaufen könnt. Aber es gibt auch Chromebooks geschenkt, hohe Aktionen auf die Pixel Watch, die Pixel Buds und mehr. Hier einmal die Highlights:

(Partnerlinks)

Diese Angebote können sich doch sehen lassen, aber es gibt noch sehr viel mehr zu entdecken. Denn natürlich gibt es unzählige Abwandlungen, es gibt auch noch Rabatte auf die Pixel 10-Schutzhüllen, eine größere Auswahl des Pixelsnap-Ladesystem und mehr. Manchmal verirrt sich auch noch ein Nest-Gerät in die Aktionen, da müsst ihr einfach mal vorbeischauen. Gerade zum Wochenende haut man im Google Store bei Amazon mal hohe Rabatte raus, die nur wenige Stunden oder so lange der Vorrat reicht gelten.

Solltet ihr euch für ein Pixel 10-Smartphone entscheiden, bekommt ihr zusätzlich zu den Pixel Buds oder Pixelsnap auch noch ein Jahr Google One AI Pro gratis sowie 60 Tage Audible kostenlos.

» Alle Aktionen im Google Store bei Amazon

» Jetzt zuverlässige und günstige Pixel 10-Schutzhüllen sichern

Pixel 10 Pro jetzt noch bestellen und ein Jahr Google One AI Pro gratis erhalten + Gratis Pixel Buds A-Kopfhörer!



Letzte Aktualisierung am 2025-09-09 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.