Google Tasks: Neue Deadline-Funktion kommt in die App – Aufgabenverwaltung wird erweitert (Teardown)

Die Aufgabenverwaltung Google Tasks ist nicht unbedingt für einen großen Funktionsumfang bekannt, sondern viel mehr für ihre Integrationen in andere Google-Produkte. Jetzt steht ein interessantes Feature vor der Tür, das allen Aufgaben einen zeitlichen Rahmen geben kann – nämlich von der Erstellung bis zur Deadline. Auf Screenshots ist das bereits zu sehen.



Google Tasks ist eine simple Aufgabenverwaltung, die nicht viel mehr tut, als eine Liste von Erledigungen zu führen, die von den Nutzern zeitlich oder nach Kategorien sortiert und nach Erfüllung abgehakt werden kann. Eine Frist bis zur Erledigung kann man sich selbst im Aufgabentext setzen, doch innerhalb der App-Oberfläche war das bisher nicht möglich. Das könnte sich mit einem kommenden Update ändern.

Im Rahmen eines Teardowns ließ sich jetzt eine Deadline-Erweiterung aktivieren, mit der sich ein Endpunkt für eine Aufgabe anlegen lässt. Es kann ein Datum festgelegt werden, bis zu welchem Zeitpunkt eine Aufgabe erledigt werden muss. Eine Uhrzeit lässt sich noch nicht festlegen, sodass es zur kommenden ersten Umsetzung eher grob eingeteilt werden wird. Der Zeitpunkt der Deadline ist sowohl in den Details als auch in der Auflistung zu sehen.

Interessanterweise kann dieses Detail nicht bei der Neuanlage einer Aufgabe hinzugefügt werden, sondern erst bei der Bearbeitung der Aufgabe. Das könnte der laufenden Entwicklung geschuldet sein, ist aber zumindest in der ersten Umsetzung noch nicht ganz praktikabel. Eine Sortierung der Aufgabenliste nach Ablaufdatum der einzelnen Einträge ist ebenfalls noch nicht möglich.

Bislang ist die neue Funktion nur im Rahmen eines Teardowns zu aktivieren, es ist aber recht wahrscheinlich, dass man das schon bald für alle Nutzer freischalten wird.

