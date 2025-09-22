Android Auto: Die Touchbedienung ist gefährlicher als Alkohol am Steuer – auch ein Problem für Google?

In sehr vielen modernen Fahrzeugen sind Touchscreens oder Touchflächen verbaut, die den Fahrern eine umfangreiche und komfortable Bedienmöglichkeit der wichtigsten Funktionen bieten soll – das gilt natürlich auch für Android Auto. Nicht ganz überraschend kommen Sicherheitsorganisationen jetzt allerdings zum Ergebnis, dass diese Touchflächen unter dem Strich gefährlicher sind als Alkohol am Steuer. Das könnte auch für Google relevant werden.



Es wird wohl niemanden überraschen, dass Touchflächen im Auto nicht ganz so einfach zu bedienen sind, wie physische Kontrollmöglichkeiten. Einen Knopf, einen Schalter oder einen Drehregler findet man blind, während man bei Touchflächen schon eine extrem gute Koordination aufweisen müsste, um diese ohne einen schnellen Blick zu finden – vor allem, wenn man sich durch Untermenüs kämpfen muss.

Jetzt kamen auch Sicherheitsorganisationen zu diesem Ergebnis und behaupten gar, dass die Nutzung von Touchflächen im Auto gefährlicher ist als alkoholisiert zu fahren. Da letztes bekanntlich verboten ist, sollte also auch die Fahrzeugbedienung während der Fahrt unter Strafe gestellt werden. Ganz so weit ist es natürlich nicht, denn schlussendlich hat man als Autokäufer bei einigen Herstellern gar keine Wahl mehr, aber der Druck kommt nun auch von anderer Stelle.

Der für die Hersteller sehr wichtige Euro NCAP-Test wird ab dem kommenden Jahr die Touchbedienung abstrafen. Es lassen sich keine Höchstbewertungen mehr erreichen, wenn wesentliche Funktionen vom Blinker bis zum Scheibenwischer nicht über physische Schalter gesteuert werden können. In wie weit die Sprachsteuerung „erlaubt“ ist, bleibt abzuwarten. Auch die Fahrzeughersteller haben das erkannt und setzen wieder zunehmend auf physische Element statt rein Touchflächen.

Das könnte langfristig auch für Google relevant sein, dessen Android Auto-Oberflächen sich weitestgehend nur per Touch steuern (und Sprache) steuern lassen. Weil Google immer mehr Fahrzeugfunktionen zu Android Auto bringen möchte, könnte die Entwicklung zum Stolperstein werden. Ähnliches gilt für die Automotive-Systeme von Google Built-in.

