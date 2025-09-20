Android Auto kabellos nutzen: Dongles sind jetzt stark rabattiert – bringen schlankes Design ohne Kabel

Googles Infotainment-Plattform Android Auto ist auf eine ständige Verbindung zwischen dem Smartphone und dem Fahrzeugdisplay angewiesen – das dürfte allen Nutzern bekannt sein. Viele Menschen setzen dafür auch heute noch auf ein störendes Kabel, doch das muss gar nicht sein. Jetzt gibt es bei Amazon hohe Rabatte auf die Android Auto Kabellos-Dongles, die ihr vielleicht nicht verpassen wollt.



Aus tech-historischen Gründen war es viele Jahre lang notwendig, die Verbindung zwischen Smartphone und Infotainment-Display per Kabel herzustellen. Das ist zwar kein großer Aufwand, aber dennoch lästig und irgendwie stört das Kabel immer. Glücklicherweise gibt es die Kabellos-Dongles, die mittlerweile in großer Zahl und auch zu günstigen Preisen verfügbar sind. Diese fungieren als Brücke zwischen Smartphone und Display, sodass kein Kabel mehr notwendig ist.

Ihr müsst einfach nur den Dongle oder Mini-Stick (mittlerweile sind diese winzig klein) in den USB-Port des Fahrzeugs stecken – das ist alles. Das Smartphone wird sich automatisch mit dem Dongle verbinden, ohne dass ein Kabel notwendig wäre. Mittlerweile unterstützen die Dongles auch mehrere Smartphones und machen die Verbindung so leicht wie noch nie. Wer schon länger ein Auge darauf geworfen hat, sollte an diesem Wochenende einmal bei Amazon vorbeischauen.

Jetzt gibt es von vielen Herstellern hohe Rabatte auf die Dongles. Für welchen ihr euch entscheidet, ist reine Geschmackssache, denn funktionell tun sie alle exakt dasselbe. Technisch bedingt kann es keine zusätzlichen Funktionen geben, sodass ihr euch rein nach Äußerlichkeiten entscheiden könnt. Die Bewertungen liegen bei allen Dongles/Sticks bei weit über vier Sternen mit jeweils Tausenden Rezensionen. Schaut doch einfach mal vorbei.

Achtet auch auf die Coupons, die ihr direkt auf der Amazon-Seite aktivieren und noch weitere 20 Prozent sparen könnt.

Letzte Aktualisierung am 2025-09-20