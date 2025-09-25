Android Auto: Riesige Icons auf der Oberfläche – Nutzer berichten von wahrlich großen Problemen (Screenshots)

Googles Infotainment-Plattform Android Auto hat für viele Autofahrer eine große Bedeutung und ersetzt in vielen Fällen das Standardsystem. Jetzt sorgt allerdings ein neuer Bug dafür, dass die Plattform von einigen Nutzern nicht sinnvoll bis gar nicht verwendet werden kann: Icons innerhalb der Apps werden absurd groß dargestellt und verdecken die App-Oberflächen vollständig – und das seit Wochen.


Manchmal muss man sich fragen, wie es zu den Problemen rund um Android Auto kommt und ob Google intern eigentlich keine Tests mehr durchführt, bevor Updates ausgerollt werden. Denn anders kann man sich so manchen Bug nicht erklären – das gilt auch für den aktuellen Fall. Schon seit Wochen berichten einige Nutzer davon, dass Icons an der Oberfläche absurd groß dargestellt werden und die gesamte Plattform praktisch unbenutzbar machen.

Auf obigen Bildern könnt ihr sehen, dass die Oberflächen zwar grundsätzlich in gewohnter Form gezeigt, aber durch die Icons nahezu vollständig verdeckt werden. Dabei geht es nicht nur um die App-Icons auf der Startseite, was man vielleicht noch verschmerzen könnte, sondern auch um die Grafiken innerhalb der Apps. Wir sehen riesige Kontrollelemente in der Spotify-App, die durch ihre Größe dafür sorgen, dass alle anderen Elemente aus dem sichtbaren Bereich rutschen.

Bei Google Maps bedeckt eine riesige Lupe die gesamte Karte und macht die Navigation praktisch unmöglich. In anderen Fällen scheint das App-Gitter der Startseite intakt, aber mit viel zu großen Icons gefüllt, die dadurch nur zu einem Viertel dargestellt werden. Je nach Nutzer scheinen sich die Größenanpassungen bzw. der Icon-Zoom zu unterscheiden, wie ihr auf den beiden linken Screenshots der ersten und zweiten Reihe sehen könnt.

Vermutlich liegt der Bug an einem ganz simplen Fehler, vielleicht ist in der App einfach nur ein Komma für die Größe verrutscht – der Klassiker. Allerdings trifft es nur wenige Nutzer mit den unterschiedlichsten Versionen und Konfigurationen. Ein Muster lässt sich nicht ausmachen und auch Google hat sich bisher nicht dazu geäußert.

