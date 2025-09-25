Pixel Watch: Moderne Oberfläche für die Smartwatch-App wird ausgerollt – bringt neue Icons (Screenshots)

Google wird in wenigen Tagen die Pixel Watch 4 auf den Markt bringen und weitet anlässlich dessen die Modernisierung der Oberflächen auf die Pixel-Apps aus. Jetzt wird ein neues Icon für die Pixel Watch-App ausgerollt und auch die Oberfläche der Companion-App erhält ein modernes Design. In der Version 4.1 gibt es einige Modernisierungen zu sehen.



Erst vor wenigen Tagen wurden die neuen WearOS Uhr-Icons für alle Nutzer ausgerollt und jetzt kommt das neue Design auch bei der Pixel Watch-App an. Statt auf das bisherige bunte Design aller Google-Apps zu setzen, gibt es nun eine deutlich realistischere Darstellung in blau-violetten Farben. Das entspricht dem neuen Stil von WearOS und lässt das App-Icon deutlicher als bisher als Smartwatch erkennen.

Auch an der Oberfläche der Pixel Watch-App gibt es Neuerungen, denn die Farbgebung kommt auch auf der Startseite sowie den Design-Einstellungen an. Wie ihr auf obigen Screenshots sehen könnt, gibt es außerdem eine Reihe mit Schnellzugriffen für die wichtigsten Anwendungen der Smartwatch. In der horizontalen Auflistung finden sich Icons mit Verknüpfungen zu Fitbit, der persönlichen Sicherheit, zur Gemini-Assistenz sowie zu Google Wallet.

Ein interessantes Detail fällt auf, lässt sich aber nicht wirklich erklären: Während die Krone zur Bedienung der Smartwatch auf allen Bildern rechts zu finden ist, wird sie auf dem Vorschaubild links angezeigt. Das liegt an den Einstellungen für Links- und Rechtshänder, bezieht sich aber nicht auf die weiteren Darstellungen an der Oberfläche. An anderer Stelle der App gibt es nur visuelle Anpassungen für das Material 3 Expressive Design.

Die neue Oberfläche wird in diesen Tagen mit dem Update auf Pixel Watch 4.1 über den Google Play Store ausgerollt.

