Google Play Store Aktion: Diese 56 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

play 

Am Donnerstag hält der Google Play Store viele vorübergehend kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper bereit – schaut mal herein. Heute berichten wir über Android auf dem Desktop, die neuen Pixel Watch-Icons und einen Android Auto-Bug>. Schaut euch auch, wie die Chrome-KI eure Passwörter ändert.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 25.09.2025

Google Chrome: Der Browser ändert eure Passwörter – neue KI-Funktion für den Passwortmanager (Video)

Apps
Clear Wave - Water Eject Pro
Clear Wave - Water Eject Pro
Download QR-Code
Clear Wave - Water Eject Pro
Entwickler: Appchi
Preis: Kostenlos
Xproguard Photo Vault
Xproguard Photo Vault
Download QR-Code
Xproguard Photo Vault
Entwickler: Total Xproguard Private Limited
Preis: Kostenlos
Checkliste vor Ort
Checkliste vor Ort
Download QR-Code
Checkliste vor Ort
Entwickler: Appculus – Audit, Inspection, Checklists & Utility
Preis: Kostenlos
Spirits Gate Ghost Box
Spirits Gate Ghost Box
Download QR-Code
Spirits Gate Ghost Box
Entwickler: White Light EVP
Preis: Kostenlos
VPN Pro - Secure VPN Premium
VPN Pro - Secure VPN Premium
Download QR-Code
VPN Pro - Secure VPN Premium
Entwickler: AZTTY LLC
Preis: Kostenlos
Brain App Daily Brain Training
Brain App Daily Brain Training
Download QR-Code
Brain App Daily Brain Training
Entwickler: Chris Mayer
Preis: Kostenlos
Watch Faces
Athlete 1 Watch face
Athlete 1 Watch face
Download QR-Code
Athlete 1 Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Analog Dream ECO61
Analog Dream ECO61
Download QR-Code
Analog Dream ECO61
Entwickler: Modern & Minimalist Digital Designs
Preis: Kostenlos
Bright Analog Master IW16
Bright Analog Master IW16
Download QR-Code
Bright Analog Master IW16
Entwickler: Inspire Watch
Preis: Kostenlos
SEIKO ASTRON 1 Watch Face
SEIKO ASTRON 1 Watch Face
Download QR-Code
SEIKO ASTRON 1 Watch Face
Entwickler: LIBERTY WATCH FACES™
Preis: Kostenlos
CoreX Genesis Zifferblatt
CoreX Genesis Zifferblatt
Download QR-Code
CoreX Genesis Zifferblatt
Entwickler: Futorum
Preis: Kostenlos
TimeFlow Watch Face
TimeFlow Watch Face
Download QR-Code
TimeFlow Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Analog Classic 21 Wear OS 4+
Analog Classic 21 Wear OS 4+
Download QR-Code
Analog Classic 21 Wear OS 4+
Entwickler: OQ Watchfaces
Preis: Kostenlos

Android Auto: Riesige Icons auf der Oberfläche – Nutzer berichten von wahrlich großen Problemen (Screenshots)

Android auf dem Desktop: Google kündigt neues Projekt für die Verschmelzung mit ChromeOS an – alle Infos




Spiele
Magnet Balls PRO: Puzzle
Magnet Balls PRO: Puzzle
Download QR-Code
Magnet Balls PRO: Puzzle
Entwickler: crazy owl
Preis: Kostenlos
Magnet Balls: Physics Puzzle
Magnet Balls: Physics Puzzle
Download QR-Code
Magnet Balls: Physics Puzzle
Entwickler: crazy owl
Preis: Kostenlos
Magnet Balls 2
Magnet Balls 2
Download QR-Code
Magnet Balls 2
Entwickler: crazy owl
Preis: Kostenlos
Shuriken Jump
Shuriken Jump
Download QR-Code
Shuriken Jump
Entwickler: crazy owl
Preis: Kostenlos
Heroes Legend - Epic Fantasy
Heroes Legend - Epic Fantasy
Download QR-Code
Heroes Legend - Epic Fantasy
Entwickler: MGIF
Preis: Kostenlos
Cooking Quest: Essenswagen-Abe
Cooking Quest: Essenswagen-Abe
Download QR-Code
Cooking Quest: Essenswagen-Abe
Entwickler: Cat Lab
Preis: Kostenlos
Over The Bridge PRO
Over The Bridge PRO
Download QR-Code
Over The Bridge PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Colonies PRO
Colonies PRO
Download QR-Code
Colonies PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: 1,49 €
Sky Wings VIP : Pixel Fighters
Sky Wings VIP : Pixel Fighters
Download QR-Code
Sky Wings VIP : Pixel Fighters
Entwickler: SHMUP Games
Preis: Kostenlos
Prepositions Grammar Test PRO
Prepositions Grammar Test PRO
Download QR-Code
Prepositions Grammar Test PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: 1,49 €
Bricks Crash
Bricks Crash
Download QR-Code
Bricks Crash
Entwickler: crazy owl
Preis: Kostenlos
Crazy Owls Puzzle
Crazy Owls Puzzle
Download QR-Code
Crazy Owls Puzzle
Entwickler: crazy owl
Preis: Kostenlos
Stickman Master Premium
Stickman Master Premium
Download QR-Code
Stickman Master Premium
Entwickler: Unimob
Preis: Kostenlos
Neo Monsters
Neo Monsters
Download QR-Code
Neo Monsters
Entwickler: ZigZaGame Inc.
Preis: Kostenlos
Zombie wächst VIP
Zombie wächst VIP
Download QR-Code
Zombie wächst VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
Warriors' Market Mayhem VIP :
Warriors' Market Mayhem VIP :
Download QR-Code
Warriors' Market Mayhem VIP :
Entwickler: Cat Lab
Preis: Kostenlos
Heroes Infinity Premium
Heroes Infinity Premium
Download QR-Code
Heroes Infinity Premium
Entwickler: DIVMOB
Preis: Kostenlos
Crazy Halloween Puzzle
Crazy Halloween Puzzle
Download QR-Code
Crazy Halloween Puzzle
Entwickler: crazy owl
Preis: Kostenlos
Brain Game - Find5x 4P
Brain Game - Find5x 4P
Download QR-Code
Brain Game - Find5x 4P
Entwickler: İlhami Savaş OKUR
Preis: Kostenlos
Denkspiel - Find5x
Denkspiel - Find5x
Download QR-Code
Denkspiel - Find5x
Entwickler: İlhami Savaş OKUR
Preis: Kostenlos
Words Search - Word Puzzles
Words Search - Word Puzzles
Download QR-Code
Words Search - Word Puzzles
Entwickler: A.V.A - Smart Games
Preis: Kostenlos
Word Tower - Premium Puzzle
Word Tower - Premium Puzzle
Download QR-Code
Word Tower - Premium Puzzle
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Plurals Test & Practice PRO
Plurals Test & Practice PRO
Download QR-Code
Plurals Test & Practice PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Christmas Puzzle Premium
Christmas Puzzle Premium
Download QR-Code
Christmas Puzzle Premium
Entwickler: crazy owl
Preis: Kostenlos
Words Search - Premium
Words Search - Premium
Download QR-Code
Words Search - Premium
Entwickler: A.V.A - Smart Games
Preis: Kostenlos
Find5x 4P
Find5x 4P
Download QR-Code
Find5x 4P
Entwickler: İlhami Savaş OKUR
Preis: Kostenlos
Okey - Rummy
Okey - Rummy
Download QR-Code
Okey - Rummy
Entwickler: İlhami Savaş OKUR
Preis: Kostenlos

Icon Packs
Squirclecut - Icon Pack
Squirclecut - Icon Pack
Download QR-Code
Squirclecut - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Squirrel - Icon Pack
Squirrel - Icon Pack
Download QR-Code
Squirrel - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Red Carpet - Icon Pack
Red Carpet - Icon Pack
Download QR-Code
Red Carpet - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Iris Light Flat 3D Icon Pack
Iris Light Flat 3D Icon Pack
Download QR-Code
Iris Light Flat 3D Icon Pack
Entwickler: Creativepixels
Preis: Kostenlos
Yellowdiant - Icon Pack
Yellowdiant - Icon Pack
Download QR-Code
Yellowdiant - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Varwil Pink - Icon Pack
Varwil Pink - Icon Pack
Download QR-Code
Varwil Pink - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
LineBula Black - Icon Pack
LineBula Black - Icon Pack
Download QR-Code
LineBula Black - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Download QR-Code
Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Download QR-Code
Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Download QR-Code
Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Download QR-Code
Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Download QR-Code
Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Download QR-Code
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
Download QR-Code
BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
Download QR-Code
WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Download QR-Code
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

Wenn du keine Play Store-Aktionen im GWB-Stream sehen möchtest, kannst du sie jetzt einfach dauerhaft ausblenden
Ich möchte keine Play Store Aktion-Artikel mehr sehen | Play Store Aktion-Artikel wieder anzeigen

» RSS-Feed ohne die Play Store Aktion-Artikel


