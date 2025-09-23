WearOS: Neue Icons für die Google Uhr-Apps sind da – bringen Material 3 Expressive Design auf Smartwatches

Die Android-App Google Uhr ist nicht nur auf vielen Smartphones vorhanden, sondern spielt natürlich auch auf Smartwatches eine wichtige Rolle – allen voran in der aktiven Nutzung. Jetzt bringt die App neue Icons im Material 3 Expressive Design auf die WearOS-Smartwatches, die sich recht deutlich von den bisher verwendeten Symbolen abheben. Es kommt ein moderner 3D-Effekt hinzu.



Gerade auf der Smartwatch ist die Google Uhr eine wichtige App, die zwar nicht die Uhrzeit selbst steuert bzw. zeigt, dafür aber alle weiteren Zeitfunktionen bietet. Dazu gehört die Stoppuhr, der Wecker sowie der Countdown-Timer. Alle drei Funktionen sind auf der Smartwatch mit eigenen App-Icons und Verknüpfungen aufrufbar, was es in der Vergangenheit aufgrund der ähnlichen Icons nicht immer leicht gemacht hat.

Jetzt werden neue Icons ausgerollt, die im Zuge des Material 3 Expressive Designs zum Teil völlig anders aussehen als bisher. Beginnen wir mit dem Wecker, der von der bisherigen umrandeten Darstellung in eine 3D-Variante wechselt. Die Formgebung ist dieselbe, doch die Erkennbarkeit als Wecker ist sicherlich erhöht. Vielleicht wäre eine Art dargestellter Vibrationseffekt noch von Vorteil gewesen, doch erkennbar ist es sicherlich.

Ähnlich sieht es mit der Stoppuhr aus, die ihr Design selbst bei der Zeigerposition gewechselt hat – was sicherlich sinnvoll ist. Die Stoppuhr ist gut als eine solche zu erkennen. Zu guter Letzt wechselt auch der Countdown-Timer die Darstellung, wobei man weiterhin auf eine Sanduhr setzt. Meiner Meinung nach etwas unglücklich, denn eine Sanduhr hat immer etwas mit Warten oder Pause zu tun – aber es ist etabliert.

Alle drei Icons wechseln von der bisherigen Umriss-Darstellung in eine 3D-Variante und verlieren dabei auch ihre bisher leicht zu unterscheidenden Farben. Die dominierende Farbe ist nun Blau-Violett. Beide Varianten wollen nicht so recht zu allen anderen Icons passen, aber vielleicht kommt das Expressive-Update demnächst auch in den anderen Google-Apps an.

[9to5Google]