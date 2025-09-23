Google Play Games & Gemini: Neue Sidekick-Leiste mit KI-ChatBot, Tipps und Funktionen für Android-Spiele

Die Verbreitung des KI-ChatBot Gemini scheint in dieser Woche täglich zu wachsen und soll jetzt den nächsten Bereich erobern, den man bisher noch nicht in Angriff genommen hat: Jetzt startet die Plattform Google Play Games mit einer interessanten Integration, die neben Gemini noch weitere hilfreiche Tools im Gepäck hat.


google play games sidekick gemini screenshots

Gemini ist bereits tief in Android integriert, doch jetzt bringt Google den KI-ChatBot mit einigen weiteren Hilfsmitteln in einen Bereich, der bislang noch nicht abgedeckt wurde – nämlich in das Gaming. Es startet das neue „hilfreiche in-game overlay“ Google Play Games Sidekick. Dabei handelt es sich um ein Overlay, das sowohl im Landscape- als auch im Portrait-Modus am rechten Displayrand geöffnet werden kann, so wie ihr das auf den Screenshots in diesem Artikel sehen könnt.

google play games sidekick gemini

Das Overlay enthält viele praktische Funktionen für das laufende Spiel. Zunächst den Spielernamen, den aktuellen Punktestand und darunter eine Reihe von Aktionen: Screenshot aufnehmen, Displayinhalt aufzeichnen, Bitte-nicht-stören aktivieren oder einen YouTube Livestream starten. Darunter befindet sich ein Button für den Start von Gemini Live, das hilfreiche Tipps zum aktuellen Spiel bereithalten und Fragen zum Titel beantworten kann.

Darunter folgen „Spieletipps“, die ebenfalls von einer KI generiert und auf Basis des eigenen Gameplay zusammengestellt werden. Dazu können unter anderem Spielestrategien gehören, die schnelle Tipps und Hilfsmittel geben. Darunter können mit dem Spiel zusammenhängende Erfolge abgerufen werden, Coupons, In-App-Käufe und einige weitere Dinge. Also all das, was man für ein laufendes Spiel benötigen könnte.

Wie Gemini in diesem Zusammenhang aussehen kann, könnt ihr auf obigem Screenshot sehen. Tatsächlich beobachtet Gemini nach dem Start das gesamte Spielgeschehen und kann Tipps geben, wie etwa zur Aufstellung im aktuellen Fußballspiel. Die neue Funktion soll im Laufe der nächsten Monate für erste Spiele ausgerollt werden. Entwickler sollen am „Level Up“-Programm teilnehmen und solche Funktionen für die eigenen Spiele optimieren können.

