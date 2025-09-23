Google Play Store Aktion: Diese 46 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Zum Start in die neue Aktionenwoche gibt es im Google Play Store heute viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 23.09.2025

Apps
Equalizer & Bass Booster Pro
DJ Mix Studio - DJ-Musikmixer
Volumenverstärker-Lautsprecher
Bassverstärker PRO
DJ Mixer PRO - DJ Musik Mixer
KX-Musik-Spieler Pro
Lautstärkeverstärker
DJ-Musikmixer - DJ Mixer
Equalizer - Bass Booster EQ
Equalizer mit Tonverstärker
Equalizer - Bassverstärker
Clear Wave - Water Eject Pro
VPN Pro - Secure VPN Premium
Brain App Daily Brain Training
DJ-Musikmixer - DJ Studio Pro
Watch Faces
Dash Digital: Watch face
Athlete 1 Watch face
TimeFlow Watch Face
Analog Classic 21 Wear OS 4+
Spiele
Heroes Legend - Epic Fantasy
Zombie Age 2 Premium: Shooter
Defense Zone 3 Ultra HD
Stickman Legends: Kampf-spiele
Neo Monsters
[VIP] Missile Dude RPG : idle
Dungeon Shooter : Dark Temple
Zombie wächst VIP
Warriors' Market Mayhem VIP :
Cooking Quest: Essenswagen-Abe
Sky Wings VIP : Pixel Fighters
Icon Packs
Squirclecut - Icon Pack
Squirrel - Icon Pack
Red Carpet - Icon Pack
Iris Light Flat 3D Icon Pack
Yellowdiant - Icon Pack
Varwil Pink - Icon Pack
LineBula Black - Icon Pack
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Team Pixel Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Planets Live Wallpaper Plus
Prism Live Wallpaper
3D Parallax Live Wallpaper - 4
BLW Tolle Live-Hintergründe
WallApp - Wallpaper Manager
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

