Google Chrome: Gemini verwandelt ganze Webseiten in Podcasts – neue Funktion für Android kommt (Leak)

Die Integration von Gemini in Google Chrome macht den nächsten Schritt und zeigt sich jetzt mit einer ganz neuen Funktion in der Android-Version des Browsers. Erste Nutzer bekommen jetzt die Möglichkeit, sich ganze Webseiten im Stil eines Podcasts vorlesen zu lassen. Das soll lange Artikel deutlich kurzatmiger und interessanter gestalten.



Erst vor wenigen Tagen hat Google den Start von Gemini für Google Chrome angekündigt, der zunächst nur am Desktop stattfindet. Doch auch in der Android-Version des Browsers zeigt sich jetzt bei ersten Nutzern eine Neuerung, die Nutzern von NotebookLM bereits bekannt ist: Gemini kann den Inhalt einer Webseite bzw. eines Artikels zusammenfassen und im Podcast-Stil darüber informieren.

Die Funktion findet sich in der Oberfläche des Vorlesen-Menüs. Der mobile Chrome-Browser kann schon seit längerer Zeit mit „Read aloud“ den Inhalt von Artikeln vorlesen – natürlich Wort für Wort. Direkt in der Oberfläche für die Vorlesen-Steuerung findet sich der neue Gemini-Button, der dann die KI ins Spiel bringt. Der gesamte Inhalt des Artikels wird durch die von NotebookLM bekannte Technologie gejagt und dann als Podcast aufbereitet.

In diesem Format unterhalten sich zwei Personen über den Inhalt, was durch Erklärungen, Fragen-Antworten oder kurze Dialoge interessanter gestaltet wird. Wer das schon einmal an anderer Stelle ausprobiert hat, der weiß, dass das überraschend unterhaltsam sein kann. Schneller geht es nicht, es ist also keine KI-Zusammenfassung als Podcast, sondern verlängert eher die benötigte Konsumzeit. Dennoch vielleicht besser, als langatmige Inhalte zu lesen und dabei zu ermüden.

Die neue Funktion zeigt sich in diesen Tagen bei ersten US-Nutzern, hat sich bisher aber noch nicht im europäischen Raum gezeigt. Gut möglich, dass es noch einige Tage bis zum breiten Rollout in Anspruch nehmen wird.

[Futurezone]