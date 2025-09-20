Google TV: So könnt ihr das Betriebssystem vielleicht beschleunigen – Fernbedienung bremst Oberfläche

Smart TVs und Streamingboxen werden klassisch mit der Fernbedienung gesteuert, mit der sich die wichtigsten Aktionen schnell ausführen lassen. Auf der Plattform Google TV kann von „schnell“ allerdings manchmal gar keine Rede sein, denn die Oberfläche kann störende Verzögerungen haben. Wie sich jetzt zeigt, liegt das in den meisten Fällen tatsächlich an der Fernbedienung.



Es gibt im digitalen kaum etwas Störenderes, als rucklige Oberflächen und lange Wartezeiten. Das gilt vor allem dann, wenn man sofortige Reaktionen erwartet oder sich durch längere Listen und Menüs hangelt. Das weiß man auch bei Google und hat in den letzten Jahren daran gearbeitet, dass Plattformen wie Google TV einen erheblichen Boost erhalten. Einige Nutzer klagen aber nach wie vor über spürbare Verzögerungen – und jetzt wissen endlich, woran das liegt.

Die Fernbedienung ist (oft) schuld

Wie Nutzer jetzt herausgefunden haben, kann eine langsam reagierende Oberfläche tatsächlich an der Fernbedienung liegen. Genauer gesagt an diversen Apps für das Button-Mapping. Wer eine App installiert hat, mit der die Buttons auf der Fernbedienung mit alternativen Funktionen belegt werden können, dürfte das nach einmaliger Einrichtung schnell vergessen und sich daran erfreuen, dass statt der Streamingplattform auf der Fernbedienung eine App der eigenen Wahl gestartet wird.

Doch die Funktionsweise dieser Apps ist im Hintergrund sehr aufwendig. Denn jeder Tastendruck wird zuerst von Google TV registriert, dann an die Bedienhilfen weitergeleitet, dort verarbeitet, dann an die Apps weitergeleitet, die wiederum eine Aktion an die Bedienhilfen senden und diese dann von Google TV ausführen lassen. Es hat nichts mit Rechenpower zu tun, doch dieser Weg braucht durch diverse minimale Timeouts und Verzögerungen seine Zeit, sodass es zu spürbaren Lags kommt.

Die einzige Lösung ist aktuell, solche Apps nicht zu verwenden. Ganz egal welche App, alle arbeiten nach demselben Prinzip. So lange Google TV den Zugriff auf die Fernbedienungen nicht freigibt (was man aufgrund der Monetarisierung mit den Streaming-Logos auf der Fernbedienung sicherlich nicht tun wird), muss man sich entweder damit anfreunden oder eben auf den Schnellzugriff verzichten.

