Google Desktop ist wieder da! Das ist Googles starke neue Windows-App – schlägt Microsoft (Screenshots)

Nach sehr vielen Jahren wagt Google das Comeback auf dem Desktop: Vor wenigen Tagen wurde die neue Google App für Windows gestartet, die eine ganze Reihe von Funktionen schnell zugänglich und komfortabel auf den Windows-Desktop bringt. Wir zeigen euch, welche Möglichkeiten diese App bietet, die bisher nur für US-Nutzer angeboten wird.



Der Desktop ist auch heute noch eine sehr wichtige Plattform, die von Google bis auf wenige Apps allerdings weitgehend ignoriert wird. Zwar stellt man mit dem Chrome-Browser eine der wichtigsten und meistgenutzten Desktop-Apps überhaupt, doch danach sieht es schon deutlich trauriger aus: Google Drive, Quick Share und dann sind wir schon in der Nische. Doch jetzt hat man überraschend eine neue App vorgestellt, die ein großes Potenzial zeigt.

Wir haben natürlich schon vor einigen Tagen über die Google App für Windows berichtet, die derzeit leider nur für US-Nutzer zur Verfügung steht und daher hierzulande nicht ausprobiert werden kann. Dabei ist die App gerade für damalige Fans vom altehrwürdigen Google Desktop sehr interessant, denn die Anwendung hat die Kernfunktionen mit an Bord und bringt diese inklusive neuer Schnittstellen in die moderne Zeit.

Google-App durchsucht alle wichtigen Inhalte

Die Hauptfunktion der Google-App für Windows ist es, den Nutzern eine simple Suchfunktion über viele wichtige Bereiche hinweg zu bieten: Es lässt sich das Web durchsuchen, lokale Dateien, Google Drive-Dateien, installierte Apps sowie die Gemini-KI im Rahmen des hierzulande ebenfalls noch nicht verfügbaren AI-Modus. Aber auch der Displayinhalt lässt sich durchsuchen.









Kombinierte Suchfunktion in schwebender Suchleiste

Die gesamte App besteht aus einer schwebenden Oberfläche, die stets mit der bekannten Suchleiste beginnt. Aufgerufen wird die Suchleiste entweder über die App-Verknüpfung oder über die Tastenkombination ALT + LEERTASTE. Es erscheint die Suchleiste, in der das Gesuchte wie gewohnt eingetippt wird. Die automatische Vervollständigung wird sofort Inhalte und Informationen vorschlagen, ein Absenden der Anfrage öffnet ein schwebendes Browserfenster.

Google revolutioniert die Windows-Suche

Neben dem Web wird auch das Google Drive sowie der lokale Speicher durchsucht, was es in der Form schon seit vielen Jahren nicht mehr gegeben hat. Apple bietet etwas Ähnliches auf der eigenen Plattform, doch Microsoft hat sich stets zurückgehalten, die Windows-Suchfunktion ist praktisch schon immer völlig wertlos und die letzte gute App eines großen Anbieters in diesem Bereich war tatsächlich das altehrwürdige Google Desktop.

Die Suchleiste findet nicht nur Dateien in den wichtigsten Ablagen, sondern auch Apps und ist somit zusätzlich auch noch als Launcher zu gebrauchen – das gesamte Windows-Startmenü ersetzt man damit also auch noch. Ganz so, wie man es seit Jahren von ChromeOS kennt. Wer noch mehr durchsuchen möchte, kann das integrierte Google Lens verwenden, das mit einem Tap auf das Icon gestartet wird und einen beliebigen Displayinhalt durchsuchen kann.









Weitere Screenshots der Google-App für Windows









Neue App hat riesiges Potenzial

Google startet die App erst einmal für einen ausgesuchten Kreis an US-Nutzern, bevor man es früher oder später sicherlich international für alle Nutzer anbieten will. Man spricht davon, dass es noch einige Bugs und Schwächen gibt, die man sehr schnell ausmerzen möchte. Ich denke, dass diese simple App tatsächlich das Potenzial hat, die Windows-Nutzung zu verändern – was gerade in Redmond sicherlich nicht ganz so gut ankommen wird.

Ich spreche jetzt nur vom durchschnittlichen Privatnutzer: Windows wird hauptsächlich dafür benötigt, um den Chrome-Browser und andere Apps zu starten, in denen dann der gesamte digitale Alltag stattfindet. Die neue Google-Suchleiste bringt die Websuche noch näher, bringt endlich eine brauchbare Suchfunktion für lokale Dateien, integriert dann noch Google Drive und kann es mit Web-Ergebnissen und Gemini-Inhalten anreichern.

Sollte die App so gut ankommen, wie es das Potenzial verspricht, könnte das für Google eine ganz neue Möglichkeit sein, die eigenen Apps näher an die Windows-Nutzer heranzubringen. Wann der Start in Deutschland erfolgt, wissen wir leider noch nicht.

