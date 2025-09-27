Gemini: Google lässt KI-Agenten für euch einkaufen – neues Konzept, PayPal-Kooperation & Chrome-Shopping

Google hat schon vor Monaten das „Zeitalter der KI-Agenten“ ausgerufen, das die Nutzung der KI-ChatBots und auch der gesamten digitalen Welt verändern soll. Dabei sollen die KI-Agenten zum Teil eigenmächtige Entscheidungen treffen können, wofür eine Reihe von Voraussetzungen gegeben sein müssen. Wie sich jetzt zeigt, will Google die KI-Agenten schon sehr bald für die Nutzer zum Einkaufen schicken.



Die meisten großen KI-Unternehmen sind sich darin einig, dass den KI-Agenten die Zukunft gehört. Diese heben die Interaktion mit der Künstlichen Intelligenz auf eine neue Stufe, denn sie durchbrechen das klassische Frage-Antwort-Prinzip, lassen die KI aus dem Chatfenster ausbrechen und sollen eigenständiger werden. Ein KI-Agent fungiert praktisch als Assistent, der dem Nutzer nach dessen Anforderungen zuarbeitet.

Google hat beispielhaft angekündigt, dass KI-Agenten überwachende Fähigkeiten erhalten und den Nutzer informieren können, sobald es Entwicklungen gibt. Die KI kann aber auch angewiesen, eine Reise zum Ort X für einen Maximalpreis von Y zu buchen. Ist das zum Zeitpunkt der Anfrage nicht möglich, wird es der Agent immer weiter versuchen und vielleicht auch erst in Tagen oder gar Wochen aktiv werden und Ergebnisse in Form einer erfolgreichen Buchung liefern. Genau dafür braucht es aber ganz neue Grundlagen.

Google lässt KI-Agenten shoppen

In der vergangenen Woche wurde es sehr deutlich, dass Google die KI-Agenten selbstständig auf Shoppingtour schicken möchte. Dafür hat Google ein Shopping-Protokoll für KI-Agenten geschaffen, das es unter anderem umfasst, Angebote zu suchen, den Preis zu verhandeln und schlussendlich auch den Kauf oder die Buchung abzuschließen. Alles selbstständig und im Namen des Nutzers, der aber erst nach Abschluss wieder eingebunden oder informiert wird. Das kann von Mikrotransaktionen bis zu großen Summen reichen.

Kooperation mit PayPal für die Zukunft des Handels

Damit das neu geschaffene Protokoll zur Anwendung kommen kann, hat man in derselben Woche eine umfangreiche KI-Partnerschaft mit PayPal verkündet, die mehrjährig ist und eine Reihe von Projekten umfassen soll. Gemeinsam will man die Zukunft des Handels definieren und sowohl Online als auch stationär ganz neue Möglichkeiten schaffen. Auch in dieser Ankündigung ist schon KI-Agenten die Rede, sowie von einer PayPal-Integration in viele Google-Produkte und einem Wechsel der PayPal-Infrastruktur in die KI-gesteuerte Google Cloud.

KI-Agenten starten im Chrome-Browser

Ebenfalls in derselben Woche hat Google den Start von Gemini für Google Chrome angekündigt und dabei viele neue Funktionen in Aussicht gestellt. Zu diesen sollen interaktive Preisvergleiche gehören, das automatische Befüllen von Einkaufswagen, das Ausfüllen von Formularen sowie das automatisierte Shopping mit KI-Agenten. Damit hat man zusätzlich zur Technologie und dem Partner auch das entsprechende Vehikel geschaffen.

Google scheint hier an einem großen Gesamtpaket zu basteln bzw. dieses bereits fertig geschnürt zu haben. Mit der Reichweite und Bedeutung von Gemini, PayPal und Chrome könnte sich das innerhalb kürzester Zeit nicht nur breit ausrollen, sondern auch etablieren lassen. Wir dürfen gespannt sein.

