Google Home: Das ist Googles neuer Smart Speaker – bringt Gemini und Surround Sound in das Smart Home

Nach einer viel zu langen Pause wird Google am Mittwoch einen neuen Smart Speaker vorstellen, der als Zentrum der neu gestarteten Smart Home-Ambitionen aufgebaut werden soll. Dank einiger Leaks haben wir mittlerweile ein gutes Bild vom Google Home Speaker, der in puncto Sound nachlegen soll, auf ein ganz neues Design setzt und auch Gemini mit im Paket haben wird. Hier bekommt ihr alle Infos.



Google ist schon seit vielen Jahren im Smart Home-Bereich aktiv und hat diesen von Beginn an mit eigenen Smart Speakern begleitet. Begonnen hat es mit dem Google Home Smart Speaker, ging über den Google Home Mini, später den Nest Mini, diversen Smart Displays und endete vorerst mit dem Nest Audio. Abgesehen von den ersten beiden Generationen waren die Erfolge überschaubar, daher dürfte Google den Markt auch lange Zeit ignoriert haben.

In Kürze wird man den Markt noch einmal ganz neu aufrollen wollen, von der Software über die KI bis zur Hardware. Dabei darf ein Smart Speaker natürlich fehlen, sodass auch ein solcher neu vorgestellt wird. Google lädt am Mittwoch zum Smart Home-Event, das unter anderem den Google Home Speaker hervorbringen wird. Man kehrt namenstechnisch zu den Wurzeln zurück und dürfte wohl auch sonst wieder deutlich mehr Engagement zeigen.

Google hat den Smart Speaker schon am Rande des Pixel-Events erstmals gezeigt und auch dessen Funktionalität in einem kurzen Teaser demonstriert. Kurz darauf gab es eine Reihe von Leaks, sodass wir mittlerweile recht genau wissen, was uns mit dem neuen Produkt erwartet. Schauen wir uns alle bisher bekannten Informationen einmal an, die ein vielversprechendes Produkt erwarten lassen.

Google Home Speaker im neuen Design

Um den Neustart auch visuell zu unterstreichen, haben Googles Designer ein ganz neues Äußeres spendiert, das es im Google-Portfolio bisher nicht gegeben hat. Google setzt auf eine rundliche Form, die sehr stark an einen Amazon Echo erinnert. Der LED-Ring wandert an den unteren Rand, soll aufgrund der Formgebung aber weiterhin gut sichtbar sein. Ob diese eine echte Funktion abseits der Aktivitätsanzeige haben wird, lässt sich noch nicht sagen.

Wie ihr auf obigen Renderbildern sehen könnt, will Google auch mit dem Smart Speaker ein Statement setzen und neben den beiden dezenten Farben Weiß und Schwarz auch auf eine grüne und eine pinke Variante setzen. Die Farbgebung erinnert damit ein wenig an die Pixel-Smartphones.

Technische Details

Der Google Home Speaker soll 360 Grad-Sound bieten, soll als Matter Hub fungieren können und damit die beiden Schwerpunkte Audio und Smart Home voranbringen. Weitere technische Details sind bisher noch nicht bekannt.

Integration in das Smart Home

Ein Smart Speaker ist bekanntlich kein Einzelprodukt, sondern lebt auch von der Integration in das umgebende Smart Home. Laut Leaks soll der Google Home Speaker eng mit dem aktuellen Google TV Streamer zusammenarbeiten. Dabei geht es darum, dass die beiden Geräte eine gemeinsame Audio-Welt aufbauen und Surround Sound im Wohnzimmer bieten. Die tatsächliche Integration geht aber natürlich stark von Gemini aus.









Gemini Home (Premium)

Natürlich spielt die KI-Assistenz eine sehr wichtige Rolle auf den Smart Speakern. Gleichzeitig mit dem Start des Smart Speakers wird Google die Gemini-KI als Ersatz für den Google Assistant auf Smart Speaker bringen – mutmaßlich beginnend mit dem neuen Home Speaker. Die Funktionalität wird im Vergleich zum Assistant deutlich ausgebaut werden, wobei schon einige Details bekannt sind:

Lernen Sie Gemini kennen, Ihren neuen Sprachassistenten: Erhalten Sie Antworten auf nahezu jede Frage – mehr als nur Befehle. Und genießen Sie noch natürlichere Gespräche mit Gemini Live.

Erhalten Sie Antworten auf nahezu jede Frage – mehr als nur Befehle. Und genießen Sie noch natürlichere Gespräche mit Gemini Live. Eine neu gestaltete App, mit der Sie „Ask Home“ nutzen können: Steuern Sie Ihr Zuhause auf völlig neue Weise. Beschreiben Sie einfach, was Sie automatisieren möchten, oder bitten Sie darum, Ihren Video- und Heimverlauf zu durchsuchen.

Steuern Sie Ihr Zuhause auf völlig neue Weise. Beschreiben Sie einfach, was Sie automatisieren möchten, oder bitten Sie darum, Ihren Video- und Heimverlauf zu durchsuchen. Sicherheit, die versteht, was sie sieht: Bleiben Sie mit detaillierten KI-Ereignisbeschreibungen, Benachrichtigungen und täglichen Zusammenfassungen der Geschehnisse zu Hause über die für Sie wichtigen Dinge auf dem Laufenden.

Bleiben Sie mit detaillierten KI-Ereignisbeschreibungen, Benachrichtigungen und täglichen Zusammenfassungen der Geschehnisse zu Hause über die für Sie wichtigen Dinge auf dem Laufenden. Neue Hardware, entwickelt für Gemini: Genießen Sie 360-Grad-Audio auf dem Google Home-Lautsprecher und 2K-Video auf den neuen Nest Cams und Türklingeln, die Ihnen helfen, das Beste aus Gemini für Zuhause herauszuholen*

—

Wir erwarten die Präsentation des Google Home Speaker für das Smart Home-Event am 1. Oktober, zu dem Google bereits geladen hat.

