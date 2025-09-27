Smart Home: Das sind Googles neue Nest Kameras – Google Home Premium und Gemini kommen (Galerie)

Google lädt in wenigen Tagen zum Smart Home-Event und wird anlässlich dessen auch neue Google Home Kameras ankündigen, die sich vorab bereits bei Leakern gezeigt haben. Die Kameras setzen das bereits bestehende Portfolio fort, das in die nächste Generation gebracht werden soll. Rein äußerlich gibt es keine Fortschritte, doch dafür will man qualitativ und natürlich mit KI nachlegen.



Der Smart Home-Neustart von Google steht an und wird auch einen Schwung neuer Geräte mitbringen. Wir haben euch bereits den Google Home Smart Speaker vorgestellt und jetzt zeigen wir euch die neuen Kameras, bei denen man sich vielleicht etwas zu sehr am bestehenden Portfolio orientiert hat. Abermals wird Google die gleichen Kameras auf den Markt bringen, erneut wird man weder äußerlich noch funktionell nachlegen und sogar die totgeweihte Marke Nest soll nur für die Kameras bestehen bleiben. Warum überhaupt?

Das neue Kamera-Portfolio soll aus der Nest Cam Indoor für den Innenbereich, der Nest Cam Outdoor für den Außenbereich sowie der Nest Doorbell als Türklingel-Ersatz bestehen. Rein äußerlich sehen sie ihren Vorgängern zum Verwechseln ähnlich und auch funktionell dürfte man nur in puncto Bildqualität nachlegen. Innovationen, neue Varianten, zusätzliche Funktionen oder andere Alleinstellungsmerkmale wird es nicht geben. Das soll die (kostenpflichtige) Gemini-KI übernehmen.

Bisher ist einzig und allein bekannt, dass die Außenkamera auf 2K HDR-Qualität aufgewertet werden soll, einen sechsfachen Zoom sowie bis zu einer Stunde lokale Videoaufnahme bieten wird. Außerdem soll es die Kameras in neuen Farben geben. Abseits dessen gibt es eine ganze Reihe von Renderbildern, die wir euch im Folgenden zeigen.









Nest Cam Indoor

Nest Cam Outdoor

Nest Doorbell









Google Home Premium ersetzt Nest Aware

Google wird auch für diese Kamera-Generation wieder ein Premium-Abo anbieten – allerdings unter neuem Namen. Aus „Nest Aware“ wird Google Home Premium, das als mutmaßlicher Bestandteil von Google One die Gemini KI-Funktionen mitbringen soll. Mit Google Home Premium sollen die Nutzer eine längere Aufnahmezeit erhalten, viel Cloudspeicher, KI-Auswertungen der Videostreams und mehr. Details dazu wird es wohl erst während des Events geben.

Warum Google das nahezu exakt selbst Portfolio abermals auf den Markt bringen muss und keinerlei Innovationen bringt – selbst beim großen Neustart nicht – wird das Geheimnis des Unternehmens bleiben. Ebenso, warum der Smart Speaker von „Nest“ in „Google Home“ umbenannt wird, sogar das Kamera-Abo von „Nest Aware“ in „Google Home Premium“ umbenannt wird und dennoch die Kameras erneut unter dem Nest-Label auf den Markt kommen. Böse Zungen könnten behaupten, dass das bei einer 1:1-Kopie nicht anders möglich war.

Wir müssen das Event abwarten und uns (hoffentlich) überraschen lassen. Aber grundsätzlich sehe ich bei den alten Geräten, den mutmaßlich hohen Preisen sowie der Notwendigkeit des Abos kaum Erfolgschancen…

