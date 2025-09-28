Google Home Premium & Google One: Gemini kommt in das Smart Home – alles was bisher bekannt ist (Galerie)

Google lädt am Mittwoch zum Smart Home-Event rund um Google Home, das eine ganze Reihe von neuen Produkten und Neustarts hervorbringen wird. Wir haben euch bereits die erwarteten Geräte vorgestellt und jetzt fassen wir zusammen, wie all das mit neuer Software, KI und auch Abos zusammengehalten wird. Es kommen Google Home Premium sowie Gemini for Home.



Wir haben euch gestern den neuen Google Home Smart Speaker und die doch recht enttäuschenden Google Nest Kameras vorgestellt, die allesamt am Mittwoch vorgestellt und mutmaßlich noch am selben Tag in den Verkauf gebracht werden. Aber es gibt nicht nur die aktualisierte Hardware, sondern man stellt sich auch nochmal ganz neu auf – allen voran durch den Abschied vom Google Assistant.

Der Google Assistant wird durch das neue Gemini for Home ersetzt werden. Dabei handelt es sich um eine angepasste Gemini-KI, die sowohl lokal als auch in der Cloud ablaufen und viele Möglichkeiten bieten soll. Das reicht von der Smart Home-Steuerung über die Beantwortung von Fragen, das Ausführen von Aktionen bis zur proaktiven Benachrichtigung für einzelne Nutzer. Grundlegend sind es dieselben Bereiche wie im Google Assistant, nur mit deutlich mehr Intelligenz, mehr Power und in Form von natürlicher Kommunikation ohne Befehlston.

Der Startschuss dürfte bereits am Mittwoch erfolgen. Google hat schon sehr viele Details und Stärken angekündigt, siehe die folgende Auflistung, sich aber noch nicht zum Rollout geäußert. Es ist unklar, ob der Google Assistant, der ja ebenfalls seit jeher auf eine Cloud-Anbindung setzt, auf allen Geräten durch Gemini ersetzt wird oder überhaupt ersetzt werden kann. Die Rede ist von einem Rollout „im Laufe der Zeit“, wobei das aber auch das Auslaufen lassen von älteren Generationen umfassen kann.









Die Stärken von Gemini for Home

Medien entdecken und steuern: Bitten Sie Gemini, „den Song des Jahressiegers von 1990 abzuspielen“ oder „das Lied aus dem diesjährigen Sommer-Blockbuster über Rennwagen abzuspielen“. Gemini findet und spielt die gewünschten Medien über verschiedene Streaming-Plattformen hinweg ab.

Bitten Sie Gemini, „den Song des Jahressiegers von 1990 abzuspielen“ oder „das Lied aus dem diesjährigen Sommer-Blockbuster über Rennwagen abzuspielen“. Gemini findet und spielt die gewünschten Medien über verschiedene Streaming-Plattformen hinweg ab. Erweiterte Smart-Home-Steuerung nutzen: Steuern Sie Ihr Zuhause bequem mit mehreren Befehlen gleichzeitig. Zum Beispiel: „Dimmen Sie das Licht und stellen Sie die Temperatur auf 22 Grad ein.“ Gemini kann auch komplexe Anweisungen verarbeiten, wie: „Schalten Sie das Licht überall außer in meinem Schlafzimmer aus.“

Steuern Sie Ihr Zuhause bequem mit mehreren Befehlen gleichzeitig. Zum Beispiel: „Dimmen Sie das Licht und stellen Sie die Temperatur auf 22 Grad ein.“ Gemini kann auch komplexe Anweisungen verarbeiten, wie: „Schalten Sie das Licht überall außer in meinem Schlafzimmer aus.“ Privates und Familienleben organisieren: Behalten Sie dank der verbesserten Verarbeitung natürlicher Sprache für Kalender, Listen und Timer den Überblick. Versuchen Sie es mit: „Fügen Sie die Zutaten für eine authentische italienische Lasagne zu meiner Einkaufsliste hinzu“ oder „Stellen Sie einen Timer für perfekt blanchierten Brokkoli“. Sie können auch einen Kalendereintrag für die Staffelpremiere Ihrer Lieblingsserie erstellen lassen, der direkt in Ihrem Google-Kalender erscheint.

Behalten Sie dank der verbesserten Verarbeitung natürlicher Sprache für Kalender, Listen und Timer den Überblick. Versuchen Sie es mit: „Fügen Sie die Zutaten für eine authentische italienische Lasagne zu meiner Einkaufsliste hinzu“ oder „Stellen Sie einen Timer für perfekt blanchierten Brokkoli“. Sie können auch einen Kalendereintrag für die Staffelpremiere Ihrer Lieblingsserie erstellen lassen, der direkt in Ihrem Google-Kalender erscheint. Jede Frage stellen: Mit Gemini als Kernfunktion erhalten Sie schnell und unkompliziert maßgeschneiderte Antworten auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zu den unterschiedlichsten Themen. Fragen Sie beispielsweise: „Wie halte ich Waschbären nachts aus meinem Garten fern?“ oder „Wann ist angesichts des Wetters, der Menschenmassen und der Hotelpreise die beste Jahreszeit für einen Besuch der griechischen Inseln?“

Mit Gemini als Kernfunktion erhalten Sie schnell und unkompliziert maßgeschneiderte Antworten auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zu den unterschiedlichsten Themen. Fragen Sie beispielsweise: „Wie halte ich Waschbären nachts aus meinem Garten fern?“ oder „Wann ist angesichts des Wetters, der Menschenmassen und der Hotelpreise die beste Jahreszeit für einen Besuch der griechischen Inseln?“ Unterstützung in der Küche erhalten: Gemini Live bietet Ihnen bessere Unterstützung bei komplexen Kochaufgaben. Zum Beispiel: „Ich habe Spinat, Eier, Frischkäse und Räucherlachs im Kühlschrank. Helfen Sie mir, ein leckeres Essen zuzubereiten.“ Gemini Live schlägt passende Gerichte (wie Florentiner Eier, Frittata oder Pasta) samt Zubereitungsanweisungen vor. Fragen Sie während des Kochens nach Tipps, z. B.: „Woran erkenne ich, dass die Pfanne heiß genug ist?“ oder „Wie sorge ich dafür, dass meine Eier schön fluffig werden?“

Gemini Live bietet Ihnen bessere Unterstützung bei komplexen Kochaufgaben. Zum Beispiel: „Ich habe Spinat, Eier, Frischkäse und Räucherlachs im Kühlschrank. Helfen Sie mir, ein leckeres Essen zuzubereiten.“ Gemini Live schlägt passende Gerichte (wie Florentiner Eier, Frittata oder Pasta) samt Zubereitungsanweisungen vor. Fragen Sie während des Kochens nach Tipps, z. B.: „Woran erkenne ich, dass die Pfanne heiß genug ist?“ oder „Wie sorge ich dafür, dass meine Eier schön fluffig werden?“ Themen gründlich erforschen: Nutzen Sie Geminis Hilfe, um komplexe Themen zu vertiefen und weiterführende Fragen zu stellen: „Ich denke darüber nach, mir ein neues Auto zu kaufen…“. Oder fordern Sie detaillierte, auf Sie zugeschnittene Informationen an: „Helfen Sie mir, einen Ernährungsplan für die Woche vor meinem ersten Marathon zu erstellen.“

Nutzen Sie Geminis Hilfe, um komplexe Themen zu vertiefen und weiterführende Fragen zu stellen: „Ich denke darüber nach, mir ein neues Auto zu kaufen…“. Oder fordern Sie detaillierte, auf Sie zugeschnittene Informationen an: „Helfen Sie mir, einen Ernährungsplan für die Woche vor meinem ersten Marathon zu erstellen.“ Personalisierte Fehlerbehebung anfordern: In Kombination mit der leistungsstarken Google-Suche kann Gemini Live Ihnen bei Problemen sofortige Hilfe bieten. „Mein Geschirrspüler pumpt nicht ab. Können Sie mir ein paar einfache Schritte zur Fehlerbehebung zeigen, damit ich das Problem selbst lösen kann?“

In Kombination mit der leistungsstarken Google-Suche kann Gemini Live Ihnen bei Problemen sofortige Hilfe bieten. „Mein Geschirrspüler pumpt nicht ab. Können Sie mir ein paar einfache Schritte zur Fehlerbehebung zeigen, damit ich das Problem selbst lösen kann?“ Einen kreativen Partner bitten: Die generativen KI-Funktionen von Gemini machen es zum perfekten kreativen Mitarbeiter für jeden Moment: „Lass uns eine Gutenachtgeschichte für meine 6-jährige Tochter schreiben.“ Personalisieren Sie diese: „Die Hauptfigur ist eine Wissenschaftlerin, die gleichzeitig eine Prinzessin ist und Mais liebt!“ Brainstormen Sie gemeinsam: „Unser Protagonist braucht einen pelzigen Kumpel. Gib mir ein paar Optionen.“









Google Home Premium

Für einige Funktionen wird es zusätzlich ein Google Home Premium-Abo brauchen. Dieses soll das bisherige Nest Aware ersetzen und zusätzliche Möglichkeiten abseits der Kameraaufzeichnungen bieten. Details zum Abo hat Google bisher nicht genannt und es ist davon auszugehen, dass man das eher im Laufe der Zeit ausbauen und nicht gleich zum Start massiv bewerben wird. Bekannt ist bisher nur der typische Nest-Ersatz für eine stärkere KI-Auswertung sowie längere Speicherdauer des Kamerabildes. Im Teaser war außerdem die Rede von „security, that understands what it sees“.

Was allerdings schon bekannt ist – und das könnte Gemini-Fans freuen – , dass das Abo Teil von Google One sein soll. Wer also ein Google One AI Pro-Abo besitzt und sich schon die starken Gemini-Features für andere Plattformen holt, soll auch Zugang zu Google Home Premium erhalten. Möchte man noch mehr, soll es außerdem ein Google Home Premium Advanced geben, wobei es zu diesem noch gar keine handfesten Informationen gibt. Auch das dürfte eher ein Produkt sein, dass im Laufe der Zeit wachsen wird.

Schaut euch doch auch die neue Google Home-App an, die mit „Ask Home“ ein neues Feature erhalten wird, bei dem es sich wohl um Gemini for Home im Smartphone-Format handelt.

Googles Smart Home-Event wird am Mittwoch, 1. Oktober, stattfinden. Wir werden euch natürlich hier im Blog ausführlich über alle Entwicklungen und Ankündigungen informieren.

