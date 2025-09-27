Pixel 10: Jetzt bis zu 300 Euro Eintauschbonus sichern + Google One AI pro ein Jahr gratis + Pixel Buds A gratis

Google hat vor wenigen Wochen die Pixel 10-Smartphones auf den Markt gebracht, die bisher sehr gute Kritiken erhalten haben und sich bereits gut verkauft haben dürften. Um den Verkauf weiter anzukurbeln, gibt es neben den bereits bekannten Aktionen jetzt bis zu 300 Euro Eintauschbonus beim Kauf des neuen Foldables. Aber auch für die Pixel 10-Smartphones könnt ihr 100 Euro erhalten.



Wer sich frühzeitig für ein Pixel 10 entschieden hat, konnte von einer ganzen Reihe von Aktionen profitieren und zur Ankurbelung des bevorstehenden Verkaufsstarts des Foldables legt man jetzt noch einmal nach. Ihr bekommt jetzt bis zu 300 Euro Eintauschbonus beim Kauf des Pixel 10 Pro Fold. Das bedeutet, dass ihr beim Eintausch eures alten Smartphones dessen errechneten Wert PLUS die 300 Euro als Guthaben erhaltet. Das senkt den Preis ganz massiv.

Aber auch wer sich für ein Pixel 10, Pixel 10 Pro oder Pixel 10 Pro XL entscheidet, kann von der Aktion profitieren. Nur noch bis Montag erhaltet ihr 100 Euro Eintauschbonus beim Kauf eines der Smartphones. Auch in diesem Fall erhaltet ihr den errechneten Restwert eures alten Smartphones PLUS die 100 Euro, die ihr anschließend als Guthaben bekommt. Damit wird auch der Pixel 10-Preis stark gesenkt.

Und wem das noch nicht reicht, der erhält auch noch ein Jahr Google One AI Pro gratis und kann somit die Gemini-KI in vollem Umfang nutzen sowie zusätzlich zwei Terabyte oder mehr Speicherplatz erhalten. Außerdem bekommt ihr beim Kauf eines Pixel 10 (Pro) jetzt noch die Pixel Buds A gratis. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

» Pixel 10 Pro Fold jetzt mit 300 Euro Eintauschbonus bestellen

» Viele weitere Aktionen im Google Store bei Amazon

(Partnerlinks)

Jetzt Pixel 10 kaufen und ein Jahr Google One AI Pro gratis erhalten + bis zu 300 Euro Eintauschbonus:



Letzte Aktualisierung am 2025-09-23 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.