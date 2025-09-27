Pixel 10: Jetzt bis zu 300 Euro Eintauschbonus sichern + Google One AI pro ein Jahr gratis + Pixel Buds A gratis

Veröffentlicht am von Jens
google 

Google hat vor wenigen Wochen die Pixel 10-Smartphones auf den Markt gebracht, die bisher sehr gute Kritiken erhalten haben und sich bereits gut verkauft haben dürften. Um den Verkauf weiter anzukurbeln, gibt es neben den bereits bekannten Aktionen jetzt bis zu 300 Euro Eintauschbonus beim Kauf des neuen Foldables. Aber auch für die Pixel 10-Smartphones könnt ihr 100 Euro erhalten.


pixel 10 pro fold trade in aktion

Wer sich frühzeitig für ein Pixel 10 entschieden hat, konnte von einer ganzen Reihe von Aktionen profitieren und zur Ankurbelung des bevorstehenden Verkaufsstarts des Foldables legt man jetzt noch einmal nach. Ihr bekommt jetzt bis zu 300 Euro Eintauschbonus beim Kauf des Pixel 10 Pro Fold. Das bedeutet, dass ihr beim Eintausch eures alten Smartphones dessen errechneten Wert PLUS die 300 Euro als Guthaben erhaltet. Das senkt den Preis ganz massiv.

Aber auch wer sich für ein Pixel 10, Pixel 10 Pro oder Pixel 10 Pro XL entscheidet, kann von der Aktion profitieren. Nur noch bis Montag erhaltet ihr 100 Euro Eintauschbonus beim Kauf eines der Smartphones. Auch in diesem Fall erhaltet ihr den errechneten Restwert eures alten Smartphones PLUS die 100 Euro, die ihr anschließend als Guthaben bekommt. Damit wird auch der Pixel 10-Preis stark gesenkt.

Und wem das noch nicht reicht, der erhält auch noch ein Jahr Google One AI Pro gratis und kann somit die Gemini-KI in vollem Umfang nutzen sowie zusätzlich zwei Terabyte oder mehr Speicherplatz erhalten. Außerdem bekommt ihr beim Kauf eines Pixel 10 (Pro) jetzt noch die Pixel Buds A gratis. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

» Pixel 10 Pro Fold jetzt mit 300 Euro Eintauschbonus bestellen

» Viele weitere Aktionen im Google Store bei Amazon
(Partnerlinks)

Jetzt Pixel 10 kaufen und ein Jahr Google One AI Pro gratis erhalten + bis zu 300 Euro Eintauschbonus:

Vorschau Produkt Preis
Google Pixel 10 Pro Fold – Android-Smartphone ohne SIM-Lock mit Gemini – Innovatives Dreifach-Rückkamerasystem – Über 24 Stunden Akkulaufzeit – Faltbares Display – Moonstone, 256GB Google Pixel 10 Pro Fold – Android-Smartphone ohne SIM-Lock mit Gemini – Innovatives... 1.899,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini und 6,3 Zoll großem Actua-Display– Frost, 128GB + Pixel Buds A-Series – Kabellose Kopfhörer, Clearly White Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini und 6,3 Zoll großem... 1.008,00 EUR 826,86 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini und 6,3 Zoll großem Super Actua-Display – Porcelain, 256GB + Pixel Buds A-Series – Kabellose Kopfhörer, Clearly White Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini und 6,3 Zoll großem Super... 1.308,00 EUR 1.207,86 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini und 6,8 Zoll großem Super Actua-Display – Jade, 256GB + Pixel Buds A-Series – Kabellose Kopfhörer, Clearly White Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini und 6,8 Zoll großem Super... 1.380,86 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini und 6,3 Zoll großem Actua-Display– Frost, 128GB Pixelsnap-Ladegerät – Kabelloses 25-W-Qi2-Ladegerät Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini und 6,3 Zoll großem... 948,99 EUR 789,02 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini und 6,3 Zoll großem Super Actua-Display – Moonstone, 128GB Pixelsnap-Ladegerät – Kabelloses 25-W-Qi2-Ladegerät Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini und 6,3 Zoll großem Super... 1.143,02 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini und 6,8 Zoll großem Super Actua-Display – Obsidian, 256GB Pixelsnap-Ladegerät – Kabelloses 25-W-Qi2-Ladegerät Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini und 6,8 Zoll großem Super... 1.348,99 EUR 1.233,02 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Watch 3 (41 mm) – Android smartwatch with Heart Rate Tracking, Advanced Running from Fitbit, Fitness Insights, 24-Hour Battery – Matte Black Aluminium Case – Obsidian Band – Wi-Fi Google Pixel Watch 3 (41 mm) – Android smartwatch with Heart Rate Tracking, Advanced Running from... 399,00 EUR 249,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Buds Pro 2 - Wireless Earbuds with Active Noise Cancellation – Bluetooth Headphones - Hazel Google Pixel Buds Pro 2 - Wireless Earbuds with Active Noise Cancellation – Bluetooth Headphones -... 249,00 EUR 185,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 2025-09-23 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.


Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket
label ,
Artikel kann bezahlte Werbelinks und Anzeigen enthalten.