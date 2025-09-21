Pixel 10 Pro XL: Googles neues Smartphone punktet mit Reparierbarkeit – Begeisterung im Teardown (Video)

Google hat vor wenigen Wochen das Pixel 10 Pro XL auf den Markt gebracht, das nicht nur durch Leistung und Funktionalität zu überzeugen weiß, sondern auch durch eine enorme Stabilität. Nachdem das Smartphone kürzlich mit Bravour durch den Härtetest gegangen ist, zeigen sich jetzt auch im Teardown die Stärken: Das Smartphone ist so einfach wie nie zuvor zu reparieren.



Der YouTube-Kanal JerryRigEverything ist dafür bekannt, Smartphones einem Härtetest zu unterziehen – vom Kratzen über die Feuerprobe bis zum Biegetest. Das Pixel 10 Pro XL hat alle Tests mit Bravour bestanden, sodass das Smartphone anschließend noch durch den Teardown geschickt werden konnte. Der YouTuber Zack hat sich Fön und Schraubendreher geschnappt, um das Smartphone zu zerlegen – und kommt erneut zu einem guten Ergebnis.

Wie sich im Video zeigt, ist Googles Smartphone für geübte Bastler leicht zu zerlegen – dafür braucht es nicht einmal spezielles Werkzeug. Ein Fön oder eine sonstige Heißluft zum Lösen des Klebers, ein Cuttermesser und ein Schraubendreher sind genug. Wie sich schon im ersten Teil des Videos zu sehen ist, lässt sich das Display leicht vom Rest des Geräts lösen. Selbst beim Auseinanderbauen ist das Smartphone weiterhin benutzbar, denn es ist mit nur einem einzigen Kabel befestigt, das sich ebenfalls leicht lösen lässt.

Nachdem das Display abgebaut ist, wendet sich Zack der Rückseite zu und kann nach demselben Prinzip vorgehen. Die rückseitige Abdeckung lässt sich ebenfalls leicht abnehmen und es kommt sofort der Akku zum Vorschein, der nicht kompliziert verbaut ist. Stattdessen liegt dieser frei und es gibt sogar zwei Laschen, um den Akku aus dem Gerät herauszulösen. Das erfordert etwas Kraft und aufgrund der Geräusche vielleicht auch Mut, scheint aber simpel zu sein.

Auch die weiteren Komponenten von den Kameras über den Tensor-SoC bis zum USB-Port lassen sich mit nur wenigen Schraubverbindungen lösen. Das zeigt sich auch daran, dass das Smartphone anschließend wieder zusammengesetzt wird und weiterhin funktionsfähig ist. Schaut euch das Video einmal an. Es ist anzunehmen, dass das bei den anderen Pixel 10-Geräten sehr ähnlich ist.

