Google Pixel: Jetzt starke Aktionen bei Amazon sichern – Pixel 10, Pixel 9, Pixel Buds, Watch, Bundles und Abos

Im Google Store bei Amazon gibt es an diesem Wochenende wieder spannende Aktionen, die euch starke Rabatte auf die Pixel-Produkte und das erweiterte Portfolio bringen können. Wir haben bereits über die überraschend hohen Rabatte für die Pixel Watch und Buds berichtet, aber auch die Pixel-Smartphones der neunten und zehnten Generation sind günstiger zu haben. Schaut auf jeden Fall mal vorbei.



Wer auf der Aktionsseite im Google Store bei Amazon vorbeischaut, kann an diesem Wochenende sehr lange scrollen – denn es ist praktisch das gesamte Portfolio mit Rabatten belegt worden. Selbst auf die brandneuen Pixel 10-Smartphones könnt ihr jetzt schon gute zehn Prozent Rabatt herausschlagen, für die Pixel 9-Smartphones sind bis zu 30 Prozent drin und auch bei den aktuellen Generationen der Pixel Watch 3 und Pixel Buds Pro 2 gibt es hohe Rabatte.

Die Liste ist wirklich sehr lang, daher hier nur die Highlights dieses Wochenendes:

(Partnerlinks)

Entscheidet ihr euch jetzt für ein Pixel 10-Smartphone, bekommt ihr zusätzlich zum Rabatt noch Pixel Buds A oder das Pixelsnap-Ladesystem kostenlos. Außerdem ein ganzes Jahr Google One AI Pro gratis, 100 Euro Eintauschbonus sowie 60 Tage Audible. Viel günstiger wird es in den nächsten Wochen sicherlich nicht mehr werden. Bedenkt beim Kaufpreis bitte auch, dass Google das Smartphone für sieben Jahre mit Updates versorgen wird – also bis in das Jahr 2032 hinein. Außerdem gibt es jetzt das Pixel 10 Pro Fold mit 300 Euro Eintauschbonus.

Natürlich gibt es für diese Aktionen noch unzählige Abwandlungen, es gibt auch Rabatte auf die Pixel 10-Schutzhüllen, eine große Auswahl des Pixelsnap-Ladesystem und vieles mehr. Stundenweise kann sich auch mal ein Nest-Produkt in den Aktionen verirren, schaut einfach mal vorbei.

» Alle Aktionen im Google Store bei Amazon

» Jetzt zuverlässige und günstige Pixel 10-Schutzhüllen sichern

Pixel 10 Pro jetzt noch bestellen und ein Jahr Google One AI Pro gratis erhalten + Gratis Pixel Buds A-Kopfhörer + 100 Euro Eintauschbonus!



Letzte Aktualisierung am 2025-09-23 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.