27 Jahre Google: Mit diesen Doodles hat Google in den letzten 20 Jahren Geburtstag gefeiert (Galerie)
Heute feiert Google den 27. Geburtstag und hat anlässlich dessen wieder ein Doodle geschaltet, mit dem das kleine Event zelebriert wird. Das war auch in den letzten zwei Jahrzehnten nicht anders und insbesondere das Doodle zum 19. Geburtstag dürfte so manchem Nutzer bis heute in Erinnerung geblieben sein. Anlässlich des sehr baldigen Geburtstags blicken wir noch einmal zurück und zeigen euch, wie Google den Geburtstag der Suchmaschine in den vergangenen mehr als 20 Jahren gefeiert hat.
Wir haben Googles 27. Geburtstag in den Tagen hier im Blog begleitet und euch viele Einblicke in die Geschichte des Unternehmens haben möchte, ist an dieser Stelle gut aufgehoben. Der Geburtstag der Suchmaschine wird tatsächlich schon seit 2002 mit Doodles gefeiert – mit Ausnahme von 2022 und 2024 -, was uns auch einen sehr schönen Überblick darüber gibt, wie sich die Doodles im Laufe der Jahre gewandelt haben und auch immer aufwendiger wurden. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht aller Doodles. Und hier geht es zum Google-Doodle zu 27 Jahre Google.
26 Jahre Google
Aus unbekannten Gründen gab es zum 26. Geburtstag kein Doodle.
25 Jahre Google
24 Jahre Google
Auch 2022 hatte man zum 24. Geburtstag auf ein Doodle verzichtet.
23 Jahre Google
22 Jahre Google
21 Jahre Google
20 Jahre Google
19 Jahre Google
18 Jahre Google
17 Jahre Google
16 Jahre Google
15 Jahre Google
14 Jahre Google
13 Jahre Google
12 Jahre Google
11 Jahre Google
10 Jahre Google
9 Jahre Google
8 Jahre Google
7 Jahre Google
6 Jahre Google
5 Jahre Google
4 Jahre Google
GoogleWatchBlog bei Google News abonnieren | GoogleWatchBlog-Newsletter