27 Jahre Google: Mit diesen Doodles hat Google in den letzten 20 Jahren Geburtstag gefeiert (Galerie)

Heute feiert Google den 27. Geburtstag und hat anlässlich dessen wieder ein Doodle geschaltet, mit dem das kleine Event zelebriert wird. Das war auch in den letzten zwei Jahrzehnten nicht anders und insbesondere das Doodle zum 19. Geburtstag dürfte so manchem Nutzer bis heute in Erinnerung geblieben sein. Anlässlich des sehr baldigen Geburtstags blicken wir noch einmal zurück und zeigen euch, wie Google den Geburtstag der Suchmaschine in den vergangenen mehr als 20 Jahren gefeiert hat.



Wir haben Googles 27. Geburtstag in den Tagen hier im Blog begleitet und euch viele Einblicke in die Geschichte des Unternehmens haben möchte, ist an dieser Stelle gut aufgehoben. Der Geburtstag der Suchmaschine wird tatsächlich schon seit 2002 mit Doodles gefeiert – mit Ausnahme von 2022 und 2024 -, was uns auch einen sehr schönen Überblick darüber gibt, wie sich die Doodles im Laufe der Jahre gewandelt haben und auch immer aufwendiger wurden. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht aller Doodles. Und hier geht es zum Google-Doodle zu 27 Jahre Google.

26 Jahre Google

Aus unbekannten Gründen gab es zum 26. Geburtstag kein Doodle.

25 Jahre Google

24 Jahre Google

Auch 2022 hatte man zum 24. Geburtstag auf ein Doodle verzichtet.

23 Jahre Google

22 Jahre Google

21 Jahre Google









20 Jahre Google

19 Jahre Google

18 Jahre Google

17 Jahre Google

16 Jahre Google

15 Jahre Google









14 Jahre Google

13 Jahre Google

12 Jahre Google

11 Jahre Google

10 Jahre Google









9 Jahre Google

8 Jahre Google

7 Jahre Google

6 Jahre Google

5 Jahre Google

4 Jahre Google