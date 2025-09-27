Android: Amazon verabschiedet sich und steigt tiefer ein – unterschiedliche Strategien bei Fire OS und Fire TV

Der Onlinehändler Amazon hat ein gigantisches Portfolio an eigenen Produkten über alle Branchen hinweg, wobei die smarten Geräte jedoch sicherlich zu den bekanntesten gehören. Jetzt zeichnet sich ein interessanter Wandel im Verhältnis zu den Google-Produkten ab, denn während sich Amazon auf der einen Seite von Android verabschiedet, will es auf der anderen Seite stärker darauf setzen.



Amazon setzt mit seinen smarten Fire-Produkten seit jeher auf Android. Sowohl auf den Fire-Tablets als auch auf dem Fire TV-Stick kommen angepasste Android-Versionen zum Einsatz, die zwar nicht viel mit Google zu tun haben, aber dennoch das Ökosystem des Konkurrenten stärken. Jetzt scheint der Onlinehändler aufräumen und klarere Verhältnisse schaffen zu wollen.

Amazon-Tablets sollen auf Android setzen

Erst vor wenigen Wochen ist bekannt geworden, dass die Amazon Fire-Tablets auf Android setzen sollen – und zwar deutlich stärker als bisher. Bislang kommt das eigene „Fire OS“ zum Einsatz, das als stark angepasstes Android auf den Tablets vorinstalliert ist. Die Nutzer können beliebige Android-Apps ausführen und über Umwege auch die Google-Dienste inklusive Play Store installieren. Diese Tatsache hat die Fire-Tablets zu einer der beliebtesten Android-Tablets überhaupt gemacht.

Doch mit der nächsten Generation soll Fire OS begraben und stattdessen auf das klassische Android gesetzt werden. Damit will Amazon den Aufwand zurückfahren, den man bisher mit den Anpassungen gehabt hat und gleichzeitig den Abschied vom eigenen App Store einleiten. Damit fährt man auch eine konträre Tablet-Strategie zu Google. Denn während Amazon nochmal tiefer in die Android-Welt einsteigen will, hat Google vorerst keine Tablet-Pläne.

Amazon Fire TV Stick ohne Android

Schon in der nächsten Woche will Amazon einen neuen Fire TV Stick ohne Android vorstellen, der stattdessen das hauseigene Vega OS mitbringen soll – ein Betriebssystem, das auch schon auf einigen Echo-Geräten zum Einsatz kommt. Damit schafft man nicht nur eine völlig neue Grundlage für die Fire TV Sticks, sondern nähert sich auch den Echo-Geräten an, die zukünftig noch enger im Verbund mit dem Fire TV Stick interagieren könnten. Das ergibt durchaus Sinn.

Amazons differenzierte Android-Strategie

Während Amazon also auf der einen Seite stärker in die Android-Welt eintauchen will, verabschiedet man sich auf der anderen vollständig davon. Das schafft für Beobachter ein merkwürdiges Bild, doch tatsächlich denke ich, dass diese beiden Entwicklungen überhaupt nichts miteinander zu tun. Amazon ist ein solch riesiger Konzern, der in so vielen Produktbereichen aktiv ist, dass die Teams vermutlich überhaupt keine Verbindung zueinander und schon gar keine gemeinsame Strategie haben.

Beide Produktreihen dürften daher die eigenen Interessen verfolgen bzw. den Weg gehen, der für die nächsten Jahre optimal erscheint. Aber warten wir einmal ab, was das Unternehmen rund um das anstehende Smart Home-Event zu verkünden hat.

