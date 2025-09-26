Amazon verabschiedet sich von Android: Neuer Fire TV Stick soll auf Vega OS setzen – ab nächster Woche

Bei Amazon setzt man seit vielen Jahren auf Android, das unter anderem auf dem Fire TV Stick in stark abgewandelter Form zum Einsatz kommt. Doch damit soll es bald vorbei sein, denn wie aus aktuellen Berichten hervorgeht, soll Amazon schon in der nächsten Woche das eigene Betriebssystem Vega OS vorstellen, das nicht mehr auf Android basiert und eine Eigenständigkeit schaffen soll.



In puncto smarter Hardware gehört der Fire TV Stick sicherlich zu den erfolgreichsten Amazon-Produkten überhaupt und verrichtet hinter vielen Millionen Fernsehern seinen Dienst. An der Oberfläche setzt man dabei seit jeher auf eine angepasste Version von Android TV, doch damit soll bald Schluss sein. Schon seit knapp zwei Jahren ist bekannt, dass Amazon auf eine eigene Lösung setzen will und jetzt steht diese vor der Tür.

Laut aktuellen Berichten soll Amazon in der nächsten Woche auf einem Smart Home-Event neben neuen Produkten auch das neue Betriebssystem Vega OS präsentieren. Dabei soll es sich um ein Betriebssystem handeln, das in abgewandelter Form auch auf einigen Echo-Geräten zum Einsatz kommt und somit eine interne Vereinheitlichung der Plattformen und Software-Produkte schafft – was gerade im Bereich des Smart Homes sicherlich keine schlechte Idee ist.

Für Endnutzer soll sich bei diesem Betriebssystem-Wechsel gar nicht so viel ändern, denn die Oberfläche soll relativ ähnlich sein bzw. weitestgehend kopiert werden. Ein Stolperstein ist die wegfallende Unterstützung von Android-Apps, doch die Nutzer, die abseits der großen Streamingplattformen tatsächlich klassische Android-Apps auf dem Stick verwenden, dürfte man wohl an einer Hand abzählen können.

Ich hatte meine erste Einschätzung zum Vega-Wechsel des Fire TV-Stick hier im Blog schon vor zwei Jahren abgegeben und sehe darin heute eigentlich mehr Chancen als Probleme. Das Smart Home wandelt sich und auch bei Amazon stellt man sich neu auf. Ein Android braucht man dabei nicht wirklich, sodass der Abschied schlussendlich sinnvoll sein kann, um die Nutzer stärker an die eigene Plattform zu binden.

