Android Update: Google reduziert Updates, startet bald auf dem Desktop, bevorzugt Pixel & Amazon-Abschied

Die letzte volle Android-Woche im September geht vorüber und bringt uns wieder eine Reihe von interessanten Neuerungen rund um die Updates, neue Browserfunktionen, Änderungen bei Amazon und mehr. Aber wir zeigen euch auch die Android 16-Neuerungen, berichten über Googol Play Games und mehr. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



In den letzten Tagen gab es einige interessante Ankündigungen, Neuerungen und Ausblicke rund um Android, die uns noch lange beschäftigen könnten: Zum einen natürlich der angekündigte Start auf dem Desktop, die deutliche Reduzierung der Android-Updates mit der gleichzeitigen Bevorzugung der Pixel-Smartphones und vieles mehr. Auch bei Amazon und Samsung gibt es Neuerungen. Die vergangene Woche hielt einiges in der Android-Welt bereit, über das wir natürlich zeitnah informiert haben. Hier findet ihr alle Infos in der Übersicht, für mehr Details bitte auf die jeweiligen Artikel klicken.

Alle wichtigen Neuerungen in Android 16 QPR2

Google hat kürzlich das neue Android 16 QPR2 in der Beta 2 veröffentlicht und wir zeigen euch die wichtigsten Neuerungen dieses Releases. Auch in dieser Version gibt es wieder einiges zu entdecken, das in den nächsten Wochen noch wichtig werden könnte.

» Das sind die wichtigsten Neuerungen in der Android 16 QPR2 Beta 2

Google reduziert Android-Updates…

Google nimmt ein großes Update bei den Android-Updates vor, das sich in den letzten Wochen sogar schon zwei Mal gezeigt hat – bisher aber nicht offiziell angekündigt wurde. Tatsächlich wird die Anzahl der Updates zurückgefahren und nur noch vier Mal pro Jahr veröffentlicht. Mit Ausnahme der kritischen Bugfixes werden damit alle Smartphones und auch das AOSP weiter zurückfallen. Bis auf Pixel.

… und bevorzugt Pixel-Smartphones?

Die Pixel-Smartphones werden in Googles neuem Update-System offenbar bevorzugt, auch wenn man das natürlich nie in dieser Deutlichkeit sagen würde. Doch faktisch ist es so, dass es die einzigen hochaktuellen Geräte sein werden.

» Werden Pixel-Smartphones jetzt bei Android bevorzugt?

Android Auto Touchbedienung ist gefährlich

Überraschung? Die Touchbedienung in Autos ist laut Sicherheitsbeobachtern gefährlicher als das alkoholisierte Fahren. Ich denke, dass das viele Autofahrer unterschreiben können, zum Teil aber gar keine andere Wahl haben. Die Autohersteller rüsten ab, aber kann das auch Folgen für Googles Android Auto haben?

» Touchbedienung im Auto ist gefährlich – Folgen für Android Auto?

Chrome kann Webseiten unter Android als Podcast vorlesen

Chrome für Android kann jetzt Webseiten im Podcast-Format vorlesen. Das dauert etwas länger, macht es aber auch unterhaltsamer und vielleicht einprägsamer.

» Chrome für Android verwandelt Webseiten in Podcasts

Google Play Games bringt Gemini in Android-Spiele

Google Play Games bekommt eine neue Sidekick-Seitenleiste, die unter anderem Gemini im Gepäck hat. Aber auch viele weitere Funktionen und Tipps sind mit an Bord. Wir zeigen euch, was möglich ist.

» Neue Sidekick-Seitenleiste bringt Gemini in Google Play Games-Spiele

Android kommt auf den Desktop

Google wird Android schon sehr bald auf den Desktop bringen. Jetzt hat man mehr Details verraten, wie ChromeOS ersetzt werden soll und wann wir damit rechnen können.

» Google nennt weitere Details für Android auf dem Desktop

Samsung-Foldables verwandeln sich

Samsung zeigt neue Foldable-Konzepte, die zwar noch nicht in Produkte gegossen sind, aber sehr interessante Ideen für die Zukunft zeigen. So kann sich eines der Geräte in eine Tastatur aufklappen lassen und unter anderem in Kombination mit dem Desktop verwendet werden. Ein weiteres soll sich soweit biegen lassen, dass es zur Smartwatch wird und als Band am Handgelenk getragen werden kann. In den Artikeln gibt es Renderbilder zu sehen.

» Samsung-Foldable verwandelt sich in eine Tastatur

» Samsung-Foldable verwandelt sich in eine Smartwatch

Amazon verabschiedet sich von Android auf Fire TV

Amazon verabschiedet sich wohl schon in der nächsten Woche von Fire TV auf Basis von Android TV auf neuen Fire TV-Sticks. Stattdessen soll das eigene Vega OS zum Einsatz kommen.

» Amazon bringt Vega OS auf Fire TV-Sticks – als Android-Ersatz

