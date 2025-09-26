Gemini Update: Nano Banana begeistert Massen, Start auf allen Plattformen, Google TV, Chrome und Ask Home

Es geht eine weitere Woche mit dem KI-Modell Gemini vorüber, die uns wieder einen Schwung an Neuerungen gebracht hat und auch interessante Ankündigungen sowie Ausblicke im Gepäck hatte. So fiel der Startschuss für Gemini auf Google TV, der Start auf allen Plattformen steht bevor, Nano Banana breitet sich aus und mehr. Wir haben euch auch in dieser Woche über alles Wichtige informiert, das wir in unserem Gemini Update noch einmal übersichtlich zusammenfassen.



Eine interessante Gemini-Woche ist vorüber, die uns diesmal zwar nicht ganz so viele Ankündigungen wie mittlerweile gewohnt gebracht hat, aber dennoch wieder einige Brocken im Rucksack hatte: Gemini für Google TV ist gestartet, Ask Home ist in den Startlöchern, weitere Plattformen werden folgen, wir zeigen euch die Chrome-Integration und berichten über Nano Banana. Im Folgenden findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Gemini startet auf allen Plattformen

Google bringt das KI-Modell in diesen Tagen auf alle noch fehlenden Plattformen. Der Start von WearOS liegt bereits hinter uns, ebenso der Start von Gemini für Chrome. In der kommenden Woche soll Chrome für das Smart Home folgen und der Start für Google TV ist ebenfalls schon angekündigt worden.

» Google bringt Gemini auf alle Plattformen

Gemini Nano Banana

Gemini Nano Banana sorgt weiter für Furore und auch dafür, dass immer mehr Nutzer Gemini eine Chance geben. Die App feiert damit ihren Durchbruch, Google zeigt viele Beispiele und will den Hype auch dafür nutzen, es tief in Google Fotos zu integrieren und auch dieser App wieder einen Schub zu geben.

» Beeindruckende Beispiele zeigen Gemini Nano Banana in Aktion

» Gemini Nano Banana ist enorm erfolgreich

» Google Fotos soll Nano Banana integrieren

Google Home + Gemini = Ask Home

In der kommenden Woche wird Google Home einen großen Neustart erhalten, der natürlich nicht ohne Gemini auskommen wird. Dort dürfte das gesamte Service-Framework unter „Ask Home“ laufen.

» Gemini startet mit Ask Home in das Smart Home









Gemini liest Webseiten als Podcast vor

Gemini ist jetzt in Chrome für Android integriert und kann Webseiten in Form eines Podcasts vorlesen bzw. dessen Inhalte in diesem Format vorstellen.

» Gemini in Chrome für Android verwandelt Webseiten in Podcasts

Gemini für Google TV startet

Google hat den Startschuss für Gemini für Google TV gegeben. Der KI-ChatBot startet auf ersten Smart TVs und ersetzt dort den Google Assistant durch ein besseres Verständnis, mehr Flexibilität, umfangreichere Antworten, medienbasierte Antworten und vieles mehr. Für Chromecast-Nutzer sieht es hingegen nicht gut aus.

» Google startet Gemini für Google TV für erste Nutzer

» Gemini für Google TV nicht für den Chromecast?

Google Play Games integriert Gemini

Gemini kommt auch in die Android-Spiele: Google Play Games erhält eine neue Sidekick-Seitenleiste, die den Nutzern eine ganze Reihe von relevanten Funktionen für Spiele bringt. Auch Gemini ist mit dabei und soll Tipps und Tricks für Spiele bereithalten.

» Google Play Games integriert Gemini in neue Sidekick-Seitenleiste

