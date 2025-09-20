Android 16: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der zweiten Android 16 QPR2 Beta (Screenshots)

Google hat vor wenigen Tagen die neue Android 16 QPR2 Beta 2 veröffentlicht, die die neuste Version des Betriebssystems schon wieder zum Bergfest bringt. Auch in dieser Version gibt es eine Reihe von Neuerungen, die von Google sowohl offiziell angekündigt als auch von frühen Testern entdeckt worden sind. Hier findet ihr die schnelle Übersicht der wichtigsten Neuerungen.



Interessierte Pixel-Nutzer dürften sich seit Donnerstag über die neue Android 16 QPR2 Beta 2 freuen, die auf alle Smartphones im Beta-Kanal heruntergeladen werden können. Verfügbar ist es für alle Pixel-Smartphones ab der sechsten Generation und es ist gleichzeitig die erste Beta-Version für das Pixel 10. Hier zeigen wir euch die wichtigsten Neuerungen in der Übersicht.

Health Connect zählt Schritte

Die normalerweise im Hintergrund agierende App Google Health Connect wird erstmals um eine eigene Aktivität erweitert: Diese kann jetzt die Schritte der Nutzer zählen, nach Gerät sortieren und auch zum Abruf anbieten. Zwar sammelt die App weiterhin die Schrittzähler-Daten der angebundenen Anwendungen, aber dennoch scheint man wohl auf eine eigene Zählung setzen zu wollen.

Medienkontrollen verschwinden vom Sperrbildschirm

Dass Beta-Versionen Bugs enthalten können, ist nicht ganz überraschend. Dass es dann aber ein doch recht offensichtlicher ist, der sehr viele Nutzer betreffen kann, kommt dann doch unerwartet: Die Medienkontrollen verschwinden selbst bei aktiver Wiedergabe vom Sperrbildschirm. Die Bedienung wird daher einige zusätzliche Schritte erfordern.









Angepasste App-Icons

Android 16 wird ab der QPR2 allen Nutzern für alle Apps die Möglichkeit geben, die Icons anzupassen. Bisher ist das nur dann möglich, wenn die Entwickler dies aktiv unterstützen und nicht auf vollständig statische Icons setzen. Google hat daher eine Änderung am Play Store vorgenommen, die es allen App-Entwickler ab Mitte Oktober vorschreibt, ihre App-Icons anpassbar zu halten.

Nutzer können sowohl die Form als auch die Farbgebung aller Icons anpassen, so wie ihr das beispielhaft auf obigen Screenshots sehen könnt.

Ob die neue Beta auch den GPU-Fix für das Pixel 10 enthält und den Grafikchip endlich auf Touren bringen kann, ist noch nicht bekannt.

