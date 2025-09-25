Android: Samsung-Foldable verwandelt sich in eine Tastatur – Patent zeigt interessantes Konzept (Galerie)

Praktisch alle großen Smartphone-Hersteller haben bereits Foldables im Angebot, dürften mit den Verkaufszahlen aber kaum zufrieden sein – also müssen neue Formfaktoren her. Jetzt ist ein interessantes Samsung-Patent aufgetaucht, das einen in mehrfacher Hinsicht praktischen Einsatz eines faltbaren Smartphones zeigt. Dieses kann sich bei Bedarf in eine Tastatur verwandeln und kann damit auch die Desktopnutzung stärken.


samsung fold tastatur render

Bei Samsung zeigt man sich nach wie vor von Foldables überzeugt: Noch in diesem Jahr soll das Unternehmen ein Trifold mit doppelter Faltung auf den Markt bringen und intern ist man schon wieder einen Schritt weiter. Ein wirkliches interessantes Patent zeigt uns jetzt, in welche Richtung es gehen kann und wie ein Foldable wirklich einen praktischen Nuten haben kann. Die Bilder wurden bei Summarize Meeting veröffentlicht.

samsung fold tastatur

Das faltbare Smartphone soll sich wie ein Werbeflyer doppelt aufklappen lassen und dadurch eine breite Fläche ergeben. Diese Fläche soll aber nicht für den Displayinhalt verwendet werden, sondern auf den aufgeklappten Seiten soll eine Tastatur erscheinen – inklusive des Displays in der Mitte. Damit hätten die Nutzer die Möglichkeit, wie auf einer klassischen Tastatur zu tippen und gleichzeitig ein Display vor sich zu haben. Auf den Bildern ist das sehr gut zu erkennen.

Erstmals würde man die zusätzliche ausklappbare Fläche damit wirklich sinnvoll verwenden und nicht nur die reine Displayfläche vergrößern. Noch sinnvoller kann das sicherlich sein, wenn der Android-Desktopmodus zum Einsatz kommt. Denn dann verwandelt sich das Smartphone in einen Rechner und bleibt abseits der Rechenpower praktisch ungenutzt. Warum also nicht auch als Tastatur und Touchpad verwenden, sodass die Nutzer lediglich ein Display und keine Eingabegeräte benötigen?

Die Hürde ist natürlich, dass sich auf einer reinen Touchtastaur nicht so gut tippen lässt wie auf einem mechanischen Gerät. Geübte Tablet-Tipper mögen das hinbekommen, aber grundsätzlich ist es gar nicht so einfach, die richtigen Tasten ohne haptisches Feedback zu treffen. Ob etwas daraus wird, bleibt abzuwarten, die Idee scheint aber grundsätzlich sehr gut.

