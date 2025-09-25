YouTube: Verschwörungstheorien und Desinformation sind jetzt wieder Willkommen + Kritik an Biden und EU

Der politische und zum Teil gesellschaftliche Wind hat sich gedreht, das wird jetzt auch bei YouTube deutlich. Wie Googles Videoplattform angekündigt hat, wird man eine ganze Reihe von verbannten Kanälen, die Desinformationen verbreitet haben, wiederherstellen. Doch Google ändert nicht nur die Richtlinien, sondern schießt auch noch gegen die vorherige US-Regierung.



Der aktuelle US-Präsident liebt es, geschmeichelt zu werden – das ist hinlänglich bekannt. Das gilt aber nicht nur für Staatenlenker, sondern auch für die US-Wirtschaft. Google hat jetzt mitgeteilt, dass man die Richtlinien bei YouTube anpassen und auch Kanäle mit Desinformationen rund um Covid-19, Wahlen und sonstige Verschwörungstheorien wieder freischaltet bzw. aktive Kanäle in diesen Richtungen nicht mehr sperren wird.

Man möchte jetzt wieder eine „entspannte“ Herangehensweise wählen und das hochgelobte Free Speech – so lange es in die eigene Richtung geht – hochhalten. Gleichzeitig warnt man jetzt davor, dass die Regeln in der EU zu einer Zensur führen könnten – also genau das Gegenteil von dem, was bisher gegolten hat. Eine Moderation oder Faktenchecks soll es bei YouTube auch weiterhin nicht geben. Verschwörungstheorien dürfen sich also jetzt wieder bei YouTube verbreiten.

Doch Google kriecht nicht nur um die aktuelle Regierung im Weißen Haus, sondern schießt auch noch gegen Stifthalter Joe Biden. Die bisherige strenge Vorgehensweise sei von der Vorgängerregierung angeordnet worden und musste aufgrund des Drucks aus dem Weißen Haus umgesetzt werden. Schuld sind also auch in diesem Fall die bösen Demokraten. Viel tiefer kann man als US-Unternehmen wohl kaum noch sinken.

Natürlich müssen sich Unternehmen dem geltenden Gesetz unterwerfen, das ist vollkommen klar, doch Googles Schaukelpferd-Verhalten zwischen Trump, Biden, Trump ist schon besorgniserregend. Dabei wollen wir nicht vergessen, dass auch Google die Trump-Konten vor einigen Jahren gesperrt hatte. Jetzt findet man Verschwörungstheorien und Desinformationen hingegen wieder akzeptabel und will diesen auf YouTube eine Bühne bieten.

