Pixel Buds Feature Drop: Neue Funktionen für Pixel Buds Pro 2 sind da – Gesten, Adaptive Audio und mehr

Gute Nachrichten für alle Besitzer der Google Pixel Buds Pro 2, denn Google beginnt mit dem Rollout des jüngsten Pixel Feature Drop, das einen überraschend großen Schwung an neuen Funktionen auf die smarten Kopfhörer bringt. Es gibt Verbesserungen im Bereich des Adaptive Audio, neue Gesten, einen Schutz vor lauten Umgebungsgeräuschen und mehr.



Nachdem Google erst vor wenigen Wochen die Pixel Buds 2a vorgestellt hat, die funktionell einen großen Sprung machen und sich durch einige Funktionen recht nah an die Pro-Serie begeben haben, gibt es für diese jetzt wieder einen Vorsprung. Denn das jüngste Pixel Feature Drop bringt viele neue Funktionen auf die zweite Pro-Generation, mit denen der Alltag erleichtert werden soll – allen voran mit Gesten und einer deutlich verbesserten Kombination aus Umwelt und Audio. Hier bekommt ihr alle Details.

Adaptive Audio

Das Adaptive Audio ist eine der Kernfunktionen der Pixel Buds Pro 2 und wird jetzt noch einmal verbessert. Das Update sorgt dafür, dass sich der Lautstärkepegel der Kopfhörer automatisch an die Umgebung anpasst. Damit bekommt ihr das Active Noise Cancelling nur in dem Umfang, wie es tatsächlich notwendig ist. Diese Funktion positioniert sich daher irgendwo über dem Active-Noise-Cancelling und dem Transparenzmodus.

Loud Noise Protection

In dieselbe Kerbe schlägt die Loud Noise Protection, die vor plötzlichen lauten Geräuschen schützen bzw. diese so weit wie möglich ausblenden soll. Dabei geht es aber nicht darum, dass der Nutzer absolut gar nichts hört, sondern die lauten Geräusche sollen stark gedämpft werden. Es geht um Geräusche, die nicht so schnell von der Active Noise Cancellation oder dem neuen Adaptive Audio übertüncht werden können oder sollen. Als Beispiel nennt man Sirenen, die zwar wahrgenommen werden sollen, aber eben nicht in das Ohr „schreien“ müssen.

Stimmenpriorisierung

Die Mikrofone der smarten Kopfhörer sollen die Stimme ihres Trägers priorisieren können, selbst wenn die Umgebung sehr lautstark ist oder es viele andere Stimmen im Raum gibt. Damit sollen Nutzer der Pixel Buds Pro 2 die Möglichkeit erhalten, selbst in lauten Umgebungen in normaler Lautstärke mit Gemini sprechen zu können. Beworben ist das explizit für Gemini, ob das auch für Telefonate oder andere Anwendungsbereiche gilt, ist nicht ganz klar.

Neue Gesten für Telefonate

Während sich die ersten drei Neuerungen auf den Audiobereich beziehen, gibt es im aktuellen Pixel Feature Drop auch ein Update für die physische Nutzung der smarten Kopfhörer. Zwei neue Gesten sollen dafür sorgen, dass der Nutzer ohne Sprache oder Touch Funktionen nutzen kann. Einmal Nicken reicht, um einen eingehenden Anruf anzunehmen und mit einem leichten Kopfschütteln wird ein Anruf abgelehnt. Vermutlich erfordert das etwas Übung, um diese Bewegungen in der Öffentlichkeit nicht übermäßig auszuführen, aber für die häufige Nutzung kann das sehr praktisch sein. Ermöglicht wird das durch die Beschleunigungssensoren in den Kopfhörern.

Google hat das Pixel Feature Drop für die Pixel Buds Pro 2 schon Anfang September angekündigt und damals mitgeteilt, dass es bis Ende des Monats dauern kann – und das hat man dann auch eingehalten. Denn die neuen Funktionen werden in diesen Tagen auf alle smarten Kopfhörer ausgerollt. Das Update sollte euch wie gewohnt automatisch angeboten werden, sodass ihr die neuen Funktionen vielleicht schon erhalten habt.

