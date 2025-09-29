Android Auto: Neue Version bringt Pixel 10-Bugfix und stellt die Weichen für Gemini (Android Auto 15.2)

Viele Nutzer von Android Auto dürfen sich freuen, denn Google legt derzeit recht schnell nach und hat jetzt bereits die neue Version 15.2 veröffentlicht. Diese bringt zwar wieder einmal keine neuen Funktionen mit, vor allem nicht die, auf die wir alle warten, behebt dafür aber eine ganze Reihe von Problemen. Vor allem Pixel 10-Nutzer dürfen sich über einen schnellen Fix freuen.



Die Entwickler von Android Auto sind nach einer recht langen Ruhepause mal wieder aktiv und arbeiten nicht nur an neuen Funktionen, sondern beheben nun auch einen ganzen Schwung an Problemen. Vor allem die Probleme mit den Pixel 10-Smartphones dürften aufgrund deren kürzlichem Erscheinen höchste Priorität gehabt haben, sodass man diese jetzt ausmerzt. Mit dabei ist es unter anderem, dass das Display im Fahrzeug bei einigen Pixel 10-Nutzern grau bleibt.

Die folgenden Probleme wurden behoben: