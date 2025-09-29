Android Auto: Neue Version bringt Pixel 10-Bugfix und stellt die Weichen für Gemini (Android Auto 15.2)
Viele Nutzer von Android Auto dürfen sich freuen, denn Google legt derzeit recht schnell nach und hat jetzt bereits die neue Version 15.2 veröffentlicht. Diese bringt zwar wieder einmal keine neuen Funktionen mit, vor allem nicht die, auf die wir alle warten, behebt dafür aber eine ganze Reihe von Problemen. Vor allem Pixel 10-Nutzer dürfen sich über einen schnellen Fix freuen.
Die Entwickler von Android Auto sind nach einer recht langen Ruhepause mal wieder aktiv und arbeiten nicht nur an neuen Funktionen, sondern beheben nun auch einen ganzen Schwung an Problemen. Vor allem die Probleme mit den Pixel 10-Smartphones dürften aufgrund deren kürzlichem Erscheinen höchste Priorität gehabt haben, sodass man diese jetzt ausmerzt. Mit dabei ist es unter anderem, dass das Display im Fahrzeug bei einigen Pixel 10-Nutzern grau bleibt.
Die folgenden Probleme wurden behoben:
- [Auto] Car screen turns grey when Pixel 10 phones are connected to Android Auto
– Please refer to this announcement for more information. (9/11/2025)
- [Auto] Fast forward or rewind a song with Android Auto
– Please refer to this announcement for more information. (8/13/2025)
- [Assistant] Google Assistant to Gemini Upgrade
– Please refer to this announcement for more information. (3/27/2025)
- [Auto] No audio on Android Auto after recent update
– The Android Auto team has addressed a fix for this issue. Please refer to this announcement for more information. (3/12/2025)
Weiterhin hat man ein Problem behoben, dass sich Songtitel unter Android Auto nicht vor oder zurück wechseln ließen. Das Upgrade von Google Assistant auf Gemini wird ebenfalls erwähnt, doch faktisch hat bisher noch kein Nutzer Zugriff auf den neuen KI-ChatBot, sodass wir uns dafür weiterhin gedulden müssen. Einige Nutzer hatten außerdem erwähnt, dass Android Auto sehr still geworden ist und kein Audiosignal wiedergeben konnte. Auch das ist nun behoben worden.
Die große Frage, wann wir mit dem offiziellen Upgrade von Google Assistant auf Gemini rechnen können, wird trotz Vorhandensein des Eintrags noch nicht beantwortet. Aber auch das dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen.
