Google Mixboard: Neue KI-App für kreative Inhalte startet – generiert, organisiert und kombiniert Bilder (Video)

Google hat auf Basis von Gemini eine große Auswahl an Apps und Portfolio, mit denen die Nutzer von Bildern über Videos und Animationen oder ganze Filme viele Inhalte kreieren können – und jetzt kommt eine weitere interessante Anwendung dazu. Mit dem neuen Google Mixboard haben Nutzer jetzt die Möglichkeit, sich sehr viele visuelle Inhalte zu erstellen, diese zu kombinieren, verfeinern und Schritt für Schritt zum perfekten Ergebnis zu gelangen.



Google Gemini gibt selbst den Nutzern ohne Abo jede Menge Tools an die Hand, um mediale Inhalte zu erstellen – allen voran natürlich die starke Bildgenerierung im KI-ChatBot und anderen Apps sowie die KI-Bildbearbeitungen. Doch manchmal ist es gar nicht so leicht, sich die gewünschten Ergebnisse zunächst vor dem geistigen Auge vorzustellen und dann die entsprechenden Prompts zu setzen. Zwar gibt es Hilfsmittel wie Google Whisk, aber jetzt legt Google nochmal in ganz anderer Form nach.

Mit der neuen App Google Mixboard lassen sich jetzt visuelle Recherchen betreiben und gleichzeitig Inhalte auf deren Basis generieren. So könnt ihr etwa mit einer Bildersuche und einem Bildgenerator starten und erhaltet nach Absenden des Prompts eine Reihe von Grafiken als Ergebnis. Aus dieser Ergebnismenge kann man auswählen und auch darauf aufbauen. Sollte nicht das passende dabei sein, versucht man es erneut.

Gibt es ein gutes Ergebnis, lassen sich die Ergebnisse in Form von Karten auf dem virtuellen Schreibtisch frei anordnen. Ihr könnt euch damit eine ganz eigene Ordnung und Struktur schaffen. Es lassen sich Elemente sowohl verschieben als auch per Auswahl gruppieren. Auf Basis einzelner Bilder oder einer Gruppe von Bildern könnt ihr weiter verfahren: Das Motiv anpassen, mehrere Bilder kombinieren, ähnliche Inhalte erstellen und mehr.

Bei Mixboard geht es weniger um die Generierung, die auch nur zur Imagen-Technologie ausgelagert ist, sondern um die Organisation und die KI-basierte Recherche. Schaut euch einfach einmal das obige Video an, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Aktuell ist Google Mixboard nur im Rahmen der hierzulande nicht verfügbaren Google Labs verfügbar, aber das wird sich hoffentlich bald ändern.

» Google Mixboard

