Schon seit Monaten kursiert ein neues Google-Logo, das in den Diensten rund um Gemini zum Einsatz kommt – und jetzt macht man es endlich offiziell. Google spendiert sich zum zurückliegenden 27. Geburtstag ein neues Icon-Logo, das an allen Stellen zum Einsatz kommen soll, an denen bisher die vierfarbige Variante des „G“ genutzt wurde. Statt den vier Farben gibt es nun einen schicken Farbverlauf.



Das Google-Logo ist weltbekannt und abgesehen von der Reihenfolge der Farben dürften die allermeisten Menschen wohl sehr genau wissen, wie dieses aussieht und welche Farben dabei zum Einsatz kommen. Das seit langer Zeit verwendete „G“ wurde vor zehn Jahren eingeführt und jetzt hat man anlässlich dieses Jubiläums sowie des 27. Google-Geburtstags ein neues Icon angekündigt. Statt den vier einfachen Farben kommt jetzt ein Farbverlauf zum Einsatz, der einen sanften Übergang zwischen den bekannten Tönen zeigt.

Das Logo kam schon rund um Gemini sowie den KI-Modus in der Websuche zum Einsatz und natürlich haben wir es euch hier im Blog auch schon ausführlich vorgestellt. Jetzt gibt man den breiten Startschuss für alle Produkte und Dienste und will das Icon-Logo im Laufe der nächsten Monate an allen Stellen einführen. Es mag nur ein kleiner Schritt sein, doch der visuelle Auftritt der Produkte wirkt damit moderner als bisher. Passend dazu wurden erst vor wenigen Tagen die neuen Logos für die Pixel Watch und Google Home mit Farbverlauf gesichtet.

Wird Google zu G?

Viel interessanter scheint etwas zu sein, dass ich schon vor einigen Monaten aufgrund der temporären Verwendung auf der Google-Startseite spekuliert habe: Wird auch der Google-Schriftzug zu G? Tatsächlich gäbe es dafür einige gute Gründe – unter anderem, dass auch Gemini mit G beginnt und somit die tiefe Verschmelzung von „Google“, das ja eigentlich nur die Websuche bezeichnet, und der KI verdeutlicht.

Nahrung bekommt diese Spekulation jetzt durch eine Formulierung im Google-Blog, die diesen Spielraum lassen würde: Dort heißt es wörtlich „The new Google G now represents all of Google – our brand and the company“. Es geht hier also nicht nur um App-Icons, sondern auch um die Repräsentation des Unternehmens. Benötigt ein Unternehmen ein Icon? Es würde mich daher nicht überraschen, wenn wir schon bald das bunte G auf der Startseite sehen, statt des alten Google-Schriftzugs. Passend dazu hat man erst vor wenigen Tagen das 25 Jahre alte Logo auf der Startseite gezeigt:

