Smart Home: Google Home lädt zum Event – neue App, neuer Smart Speaker, Kameras, Gemini, Home Premium

Am morgigen 1. Oktober beginnt nicht nur ein neuer Monat, sondern auch für Google Home ein großer Neustart, den man schon vor einigen Wochen angekündigt hat. Das Event wird eine Reihe von neuen Produkten hervorbringen, bestehend aus Hardware und Software sowie einer ganz neuen KI und einem dazugehörigen Abo. Wir zeigen euch, was uns morgen erwartet.



Google hat das Smart Home schon vor einem Jahrzehnt zu einem Fokusbereich erklärt und mit ambitionierten Anläufen rund um den Google Assistant auch umfangreich begleitet, doch irgendwann sind jegliche Aktivitäten weitgehend eingeschlafen. Jetzt soll im Zuge des KI-Fokus endlich der notwendige Neustart erfolgen, der mit einer Reihe von Angeboten begleitet wird. Allesamt sollen sie am morgigen 1. Oktober offiziell vorgestellt werden. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht.

Neue Google Home-App

Die Google Home-App bleibt weiterhin die Smart Home-Zentrale zur Steuerung von Geräten, Abläufen und zur Konfiguration, aber auch zur Steuerung des gesamten Smart Homes per Smartphone oder Tablet. Im Zuge des Neustarts wird die App ein ganz neues Design und auch neue Funktionen erhalten, die wir euch schon vorgestellt haben. Neben einer aufgeräumten Navigation steht die KI-Funktion „Ask Home“ im Zentrum, die in der App prominent positioniert ist und wohl den Zugang zu Gemini bietet.

Die neue App wird in diesen Tagen bereits für erste iOS-Nutzer ausgerollt und sollte wohl schon morgen dementsprechend für alle Android-Nutzer freigegeben werden. Die App bringt auch ein neues Icon mit, das auf die moderne Google-Darstellung inklusive Farbverlauf setzt.

» Das ist die neue Google Home-App

» Das ist das neue Google Home-Icon









Google Home Smart Speaker

Google wird einen ganzen neuen Smart Speaker vorstellen, der die Zentrale des sprachgesteuerten Smart Homes bildet. Dieser soll als „Google Home Speaker“ vermarktet werden und sich damit vom Nest-Branding verabschieden. Der Smart Speaker wird völlig anders aussehen als seine Vorgänger und auch technisch nachrüsten. So sollen 360 Grad-Sound sowie in Kombination mit anderen Geräten (Google TV Streamer) auch Surround Sound mit an Bord sein. Aber auch als Matter Hub soll sich das Gerät verwenden lassen.

Der neue Smart Speaker ist nicht nur das organisatorische Zentrum des Smart Homes, sondern soll das auch in visueller Form sein. Das neue Design bietet erfrischende Farben, einen schicken LED-Ring und erfordert zur vollen Nutzung des 360 Grad-Sounds natürlich eine zentrale Positionierung.

» Das ist der neue Google Home Smart Speaker

Google Nest Kameras

Bei den Überwachungskameras bleibt Google in der etablierten Linie und bringt praktisch nichts Neues. Die Kameras tragen weiter die Bezeichnung „Nest“, sie kommen im exakt selben Design wie in den Jahren zuvor und bringen weder äußerlich noch unter der Haube Neuerungen mit. Zwar soll die Bildqualität steigen, aber das war dann auch schon alles. Alles in allem kann man die neuen Kameras kaum als Neustart bezeichnen, dennoch könnten sie aufgrund der Integration in den neuen Anlauf relevant werden.

» Das sind die neuen Google Nest Kameras









Gemini for Home

Google wird die Gemini-KI in das Smart Home bringen und auch dort den Google Assistant ersetzen. Der Funktionsumfang sollte grundlegend dem des Google Assistant sowie der Gemini-KI auf anderen Plattformen entsprechen. Google hat schon vor einigen Wochen eine lange Liste mit Stärken und Möglichkeiten veröffentlicht, die an dieser Stelle nicht noch einmal wiederholt werden muss und morgen sicherlich angemessen präsentiert wird.

» Das sind die Stärken und Möglichkeiten der Gemini for Home-KI

Google Home Premium

Um Gemini und die Geräte in vollem Umfang nutzen zu können, wird ein Google Home Premium-Abo gestartet. Dieses ersetzt das alte „Nest Aware“ und soll wohl ein Teil von Google One AI Pro werden. Das verschafft den Nutzern eine stärkere KI, umfangreichere Kamerabildauswertungen und mit dem ebenfalls erwarteten Google Home Premium Advanced noch längere Aufzeichnungen.

» Alle Infos zu Google Home Premium

—

Ob Google morgen wirklich zu einem Event lädt und einen Livestream bietet oder nur zu Zeitpunkt X viele Blogposts veröffentlicht, ist noch nicht bekannt. Ihr erfahrt es natürlich hier im Blog als Erstes.

Letzte Aktualisierung am 2025-09-27 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.