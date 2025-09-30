Pixel Watch & Fitbit: Google arbeitet an Bluthochdruck-Erkennung – erster Testlauf hat bereits begonnen

Google setzt mit der Pixel Watch 4 und deren Vorgängern wieder stark auf die Bereiche Fitness und Gesundheit, die in Kürze gar mit einem umfangreichen neuen KI-Assistenten bearbeitet werden sollen. Jetzt zeichnet sich eine ganz neue Funktion ab, auf die so mancher Nutzer schon gewartet haben könnte: Die Pixel Watch soll zukünftig vor Bluthochdruck warten.



Smartwatches und Fitnesstracker können heute eine erstaunliche Zahl an Vitalfunktionen überwachen, ohne dass die kleinen Gadgets am Handgelenk unbequem werden. Die Pulsmessung dürfte allen Nutzern bekannt sein und gehört zu den Grundfunktionen, doch die Blutdruckmessung war bisher nicht abgedeckt und wäre aus rein technischen Gründen auch lange Zeit gar nicht möglich gewesen. Doch das scheint sich dank der starken Sensoren zu ändern.

Google will auf Basis der Sensoren, mit denen schon der Puls gemessen wird, zukünftig auch Bluthochdruck erkennen. Möglich macht das ein Algorithmus, der sehr genau analysieren kann, wie die Blutgefäße auf den Herzschlag reagieren – daraus ergibt sich dann wohl ein grober Blutdruckwert. Man will allerdings keinen Blutdruck messen, dafür dürfte es aus aktueller technischer Sicht zu ungenau sein, sondern nur vor zu hohem Blutdruck warnen. Apple hat das bereits vorgemacht.

Derzeit soll sich Google in der klinischen Phase befinden: Ausgesuchte Nutzer können an einem Testlauf teilnehmen, der den Blutdruck permanent für 24 Stunden messen soll. Gleichzeitig bekommen sie ein echtes Blutdruckmessgerät, das parallel dazu laufen muss, um die Daten abzugleichen. Dafür gibt es neben der Teilnahme am Testlauf eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 50 Dollar. Apple soll wohl vor zwei Jahren ein ähnliches Programm mit 100.000 Teilnehmern durchgeführt haben.

Weil die Daten zu ungenau sind und Bluthochdruck normalerweise kein akutes Problem ist, sollen die Algorithmen wohl stets ein 30-Tages-Beobachtungszeitraum haben und den Nutzer lediglich darauf hinweisen. Wann mit der neuen Funktion zu rechnen ist, ist noch unklar. Es heißt allerdings, dass dafür keine spezielle Hardware notwendig ist, sodass es auch auf der Pixel Watch 4 und den Vorgängern nutzbar sein sollte.

