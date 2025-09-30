WearOS: Google Uhr wird jetzt für viele Smartwatches eingestellt – praktische App nur noch für die Pixel Watch

Google betreibt eine Reihe von Standard-Apps für die Smartwatch-Plattform WearOS, doch jetzt scheint man sich ein Stück weit von der Konkurrenz abschotten zu wollen. In diesen Tagen berichten viele Nutzer davon, dass die App Google Uhr nicht mehr im Play Store verfügbar ist und nur noch für die hauseigene Pixel Watch angeboten wird.



So wie auf Android-Smartphones, gibt es auch auf Smartwatches eine Reihe von Standard-Apps, die von Google als Grundausstattung mitgeliefert werden und von vielen Herstellern durch eine eigene Variante ersetzt werden. Dazu gehört die Google Uhr, die – anders als es der Name suggeriert – nicht für die Uhrzeit verantwortlich ist, sondern für die Stoppuhr, den Timer, den Wecker und ähnliche Dinge.

Die Google Uhr steht seit jeher für WearOS zum Download bereit und dürfte viele Fans haben, auch wenn andere Marken von Samsung bis OnePlus ihre eigene App haben und diese auf den Geräten vorinstallieren – oftmals basierend auf der Google-Variante. Jetzt hat Google allerdings die Unterstützung für die Uhr-App entfernt und bietet diese nur noch für die eigene Pixel Watch zum Download an.

Wer in diesen Tagen versucht, die Uhr-App aus dem Google Play Store herunterzuladen, bekommt lediglich die eigenen Geräte als inkompatibel aufgelistet. Nur auf der Pixel Watch lässt es sich herunterladen. Wer die App bereits auf der Smartwatch installiert hat, kann sie weiterhin verwenden, wird aber keine Updates mehr erhalten – was bei dieser App-Kategorie sicherlich zu verschmerzen ist. Doch beim nächsten Smartwatch-Wechsel wird die App verschwinden.

Google hat sich noch nicht offiziell dazu geäußert, doch weil erst vor wenigen Tagen auch die Wetter-App für WearOS eingestellt wurde, ist das kein überraschender Schritt. Nutzer müssen sich daher an eine andere App gewöhnen oder eine Pixel Watch kaufen.

