Android: Google torpediert das Sideloading – App Store F-Droid erhebt schwere Vorwürfe gegen Zertifizierung

Googles Betriebssystem Android gilt als freie Plattform, denn es bietet allen Nutzern die Möglichkeit, Apps aus beliebigen Quellen zu installieren. Grundsätzlich wird das auch weiterhin gelten, doch Google zieht eine neue Sicherheitsebene ein, die jetzt auch aus prominenter Ecke für Kritik sorgt. Der alternative App Store F-Droid wirft Google vor, die Macht an sich reißen zu wollen.



Man muss es sagen, wie es ist: Alternative App Stores haben unter Android kaum eine Bedeutung. Das sieht man in der Techblase natürlich anders, aber diese ist gar nicht so groß, wie es deren Mitglieder oftmals glauben. Daher wird die kürzlich von Google angekündigte Zertifizierung für alle Android-Entwickler vermutlich mit Sicherheitsargumenten durchgewunken, während die alternativen App Stores auf der Strecke bleiben.

Jetzt hat man F-Droid als direkt betroffener App Store geäußert und lässt kein gutes Haar an Googles Vorgehen: Denn alle von Google zertifizierten Smartphones (also alle mit Play Store) werden künftig nur noch die Installation von Apps zulassen, deren Entwickler bei Google verifiziert sind. Das kann F-Droid allerdings von der eigenen Entwickler-Community nicht verlangen, sodass es einem faktischen Aus alternativer App Stores gleichkommt.

F-Droid wirft Google vor, die vollständige Kontrolle über das Android-Ökosystem an sich reißen und alternative App Stores weiter unterdrücken zu wollen. Man spricht sogar vom Ende aller alternativen App Stores, die daher nicht mehr nach gewohntem Prinzip betrieben werden können. Daher erklärt man in einem Blogbeitrag Google zum Gatekeeper für Android-Apps und will diesen Schritt bei den Regulierungsbehörden prüfen lassen.

Alle Details zu Googles neuem Programm, das bereits morgen beginnt, findet ihr in unserem Artikel zur neuen Android Google-Zertifizierung. Es ist übrigens nicht der einzige Schritt, bei dem Google die „Festung Android“ weiter zu eigenen Gunsten ausbaut. Denn auch rund um die Android-Updates verschließt man sich zunehmend:

