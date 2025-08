Künstliche Intelligenz: Nur Google verdient Geld mit KI – profitiert dank starker Cloud sogar von ChatGPT & Co

Google steckt seit mindestens drei Jahren enorme Ressourcen in Gemini und den gesamten KI-Bereich, den man erst in diesem Jahr zu einem Must-Win-Battle erhoben hat. Wie sich jetzt zeigt, könnte dieses ehrgeizige Ziel bereits eingetreten sein und langfristig Bestand haben: Kein anderes Unternehmen hat eine solche exzellente Ausgangsposition und kann bereits jetzt Geld verdienen.



Die Künstliche Intelligenz ist nach wie vor eine Zukunftstechnologie, ist aber auch schon heute fest im digitalen Alltag verankert. Daher würde ich sie trotz aller Angebote noch immer als „next big thing“ bezeichnen, dessen Einfluss noch sehr viel größer wird, als es schon heute der Fall ist. Das sehen die großen Unternehmen und Investoren nicht anders, denn sie pumpen Milliarden Dollar in die KI-Entwicklung und hoffen darauf, in diesem Bereich eine wichtige Rolle zu spielen.

Wie sich in den aktuellen Google-Quartalszahlen und auch den wirklich heftigen Google-Nutzungszahlen zeigt, hat Google schon heute eine exzellente Position in diesem Markt. CEO Sundar Pichai hatte das KI-Rennen als Must-Win-Battle ausgerufen, das sein Unternehmen auf jeden Fall und ohne jeden Kompromiss gewinnen muss. Technologisch, in puncto Marktanteil und langfristig natürlich auch finanziell. Es gibt kaum offizielle Zahlen, aber ich würde es persönlich so bewerten, dass Google dieses Ziel bereits erreicht hat.

Gemini ist enorm breit aufgestellt

Google hat die Gemini-KI extrem breit aufgestellt, das ist allen Google-Nutzern wohlbekannt. Der KI-ChatBot wird immer besser, mit Imagen, Veo und Flow dominiert man die Aufmerksamkeit im Medienbereich, NotebookLM ist eine echte Wunderwaffe und die Integrationen in die Websuche, in das Workspace-Paket, in Android, Chrome, YouTube und viele weitere Produkte schafft eine enorme Wucht. Laut Google hat Gemini 400 Millionen aktive Nutzer, Tendenz stark steigend.









Google kann den Nutzern alle Gemini-Vorteile präsentieren

Google hat eine enorme Reichweite in der digitalen Welt, sodass man den Nutzern alle Gemini-Errungenschaften stets vor Augen führen kann. Auch wenn einiges nicht sinnvoll sein mag, zeigt man damit immer wieder Geminis Stärken auf – Markenbindung at its best.

Die Cloud als Geheimwaffe

Sundar Pichai hat es selbst ein wenig durchblicken lassen: Die mittlerweile sehr erfolgreiche Google Cloud ist die Geheimwaffe im KI-Bereich. Denn praktisch alle großen KI-Konkurrenten nutzen die Infrastruktur der Google Cloud – auch ChatGPT läuft in der Google Cloud. Das bedeutet, dass mit wachsendem Erfolg der Konkurrenz auch die Cloud-Kassen lauter klingeln. Diese gewaltige Infrastruktur und das etablierte Cloud-Angebot kann in der Form nur Google bieten. Und es sorgt dafür, dass genügend Kapital für die KI-Weiterentwicklung zur Verfügung steht.

Nur Google verdient Geld mit KI

Google dürfte tatsächlich das einzige (!) große Unternehmen sein, das mit KI Geld verdient. Die Gemini-KI ist so fest in die Produkte integriert, dass sich die Wertschöpfung nicht aufteilen lässt, aber die Umsätze sprudeln. Jedes neue Feature bringt mehr Nutzer zu Google One, das wiederum eine starke Kundenbindung hat. Die Cloud liefert KI-Umsätze und wie sich an den Quartalszahlen zeigt, steigt auch der Gewinn trotz Mega-Ausgaben in neue Dimensionen. Alles richtig gemacht, das muss man neidlos anerkennen.

Und während Google mit KI bereits Geld druckt, schreibt die versammelte Konkurrenz Milliardenverluste und wird kaum wissen, wie man mit den eigenen Angeboten jemals profitabel werden will. Eine reine Wette auf die Zukunft des eigenen Geschäftsmodells. Irgendwann ist die rosarote KI-Brille der Investoren aber verschwunden und dann müssen Ergebnisse her…

