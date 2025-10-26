Gboard: Neue Google-Tastatur für gemeinsames Tippen – Zwei-Meter-Klavier mit cleverer Zweitnutzung (Video)

Die Tastatur-App Gboard darf sicherlich als funktionell ausgereift bezeichnet werden, doch davon lässt sich Googles Team natürlich nicht entmutigen und arbeitet immer wieder an interessanten neuen Ideen. Vor einiger Zeit hat man sich Gedanken gemacht, wie das gemeinsame Tippen komfortabler gestaltet werden kann und eine entsprechende Lösung präsentiert: Eine Zwei-Meter-Tastatur, auf der wie auf einem Klavier geklimpert werden darf.



Das Team von Google Japan ist seit einigen Jahren für recht außergewöhnliche Tastatur-Ideen bekannt, die stets am 1. Oktober präsentiert werden – der Tag, der am weitesten vom 1. April entfernt ist. Damit will man vielleicht die Ernsthaftigkeit der Projekte wie der doppelseitigen Tastatur oder der Wählscheiben-Tastatur unterstreichen, an der manch einer aus kaum nachvollziehbaren Gründen Zweifel hat.

Vor mittlerweile drei Jahren wurde ein Projekt präsentiert, das wir aus aktuellem Anlass hier noch einmal vorstellen möchten. Man hat die klassische Tastatur-Anordnung mit ihren sechs bis acht Reihen sowie unzähligen Spalten überdacht und diese horizontal kompakt zu einer einzigen Reihe zusammengefasst. Herausgekommen ist eine Tastatur mit einer kompakten Höhe von gerade einmal 15 Zentimeter sowie zwei Meter Länge. Vielleicht das ideale Maß für ein Computer-Keyboard.

Der Vorteil liegt natürlich auf der Hand, denn eine solche Tastatur ermöglicht endlich das komfortable gemeinsame Tippen, sodass die Einsamkeit vor dem Bildschirm der Vergangenheit angehören kann. Die musikalische Komponente durch das Klavierformat sorgt für eine Wohlfühlatmosphäre. Vielleicht ist dieses gemeinsame Klimpern auch komfortabler als beim Schleifen-Keyboard, das sogar mit vier Personen bedient werden kann. Schaut euch einmal die folgende Galerie an.

















Wie ihr sehen könnt, ist die Tastatur auch außerhalb der digitalen Welt sehr komfortabel einsetzbar – selbst beim Angeln. Entsprechendes Zubehör müsste man sich vielleicht selbst zusammenstellen, aber die Möglichkeiten dieser völlig neuen Form sind unbegrenzt. Google gibt aber auch die Nutzungsmöglichkeit als verlängerten Arm an. Wer sich nicht bis zum Lichtschalter erheben möchte, nimmt einfach die Tastatur und hat durch die zusätzlich zwei Meter vielleicht eine gute Chance, diesen zu erreichen.

Die neue Tastatur könnte sowohl in der klassischen QWERTZ-Darstellung verfügbar sein als auch mit QWERTY, mit einer ABCDEF-Variante, mit Emojis oder den japanischen Schriftzeichen. Wer es ganz verrückt mag, kann sich auch mehrere Klavierleisten übereinander legen und damit die vollen Möglichkeiten ausschöpfen. Das macht zwar den Vorteil der schlanken Höhe wieder wett, aber wer kann schon eine solche Flexibilität von seiner Tastatur behaupten.

Leider hat es auch diese Tastatur nie in den Handel geschafft, aber wer etwas Geschick hat, kann sich diese mit Googles Anleitung auf GitHub einfach nachbauen – selbst die notwendigen Tastaturtreiber stellt man zum Download zur Verfügung.

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 2025-10-04 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.