Gboard: Schreiben ohne Punkt und Komma – Googles Tastatur-App kann jetzt Satzzeichen ausblenden

Googles Tastatur-App Gboard ist seit jeher recht flexibel und bietet den Nutzern viele Einstellungsmöglichkeiten für die Darstellung der Tasten sowie der gesamten Oberfläche. Jetzt werden zwei interessante neue Funktionen ausgerollt, bei denen man sich kaum vorstellen kann, dass die Nutzer tatsächlich darauf gewartet haben: Die wichtigen Satzzeichen lassen sich ausblenden.



Die Oberfläche der Tastatur-App Gboard kann von den Nutzern schon seit vielen Jahren recht flexibel angepasst werden. Das reicht von der Gesamthöhe, geht über die Sondertasten bis hin zum Hintergrundbild und erst vor wenigen Wochen wurde die Funktion ausgerollt, die Textgröße der Tasten festzulegen. Jetzt geht man den nächsten Schritt und ermöglicht es den Nutzern, zwei wichtige Tasten für die Satzzeichen optional ausblenden zu können.

In den Einstellungen lässt sich einzeln festlegen, ob die Tasten für den Punkt sowie für das Komma eingeblendet werden sollen. Dabei geht es aber nicht darum, dass diese an eine andere Stelle wandern, sondern diese sind dann tatsächlich vollständig verschwunden und bieten den Nutzern zunächst keine Möglichkeit, diese Zeichen zu verwenden. Der Punkt lässt sich durch einen langen Tap auf die Leertaste zurückholen, aber das Komma verschwindet tatsächlich vollständig.

Man muss sich wirklich fragen, welcher Zweck hinter dieser Änderung steckt. Sind die Nutzer tatsächlich schon so tief gesunken, dass keine Satzzeichen mehr benötigt werden – sei es aufgrund der extrem kurzen Aufmerksamkeitsspanne, der fehlenden Kenntnisse oder einfach nur der Faulheit der Formulierung. Anders lässt es sich kaum erklären, dass Googles Gboard-Entwickler so etwas überhaupt in Erwägung ziehen. Können wir bald auch das Q ausblenden, weil es nur in wenigen Wörtern vorkommt?

Einen echten Grund scheint es für diese Funktion nicht zu geben, vor allem nicht an dieser Stelle. Denn die Leertaste hat wie üblich den mit Abstand größten Platz auf dem Display bzw. auch auf allen Tastaturen. Durch die ausgeblendeten Satzzeichen wird diese Taste noch größer. Die neuen Einstellungsmöglichkeiten werden ab sofort für alle Nutzer ausgerollt.

