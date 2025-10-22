Android XR: Die ersten Smart Glasses kommen – neuer Teaser zeigt smarte Brille und Oberflächen (Video)

Samsung und Google haben heute Nacht das Samsung Galaxy XR Headset vorgestellt, auf dem sowohl die finale Umsetzung der Gemini-KI als auch Android XR Premiere feiern. Bei diesem einem Gerät wird es aber nicht bleiben, denn schon während der Präsentation hat man einen Teaser für ein weiteres Produkt veröffentlicht, das sicherlich größere Erfolgsaussichten haben wird: Die ersten Smart Glasses mit Android XR.



Google arbeitet praktisch seit den damaligen Google Glass-Zeiten an smarten Brillen, wenn auch mal mehr und mal weniger enthusiastisch – vollständig ausgestiegen ist man aus diesem Markt nie. In den letzten zwei Jahren hat sogar Google selbst mehrfach neue Pixel Glass angeteasert und die smarten Brillen mit Android XR gar schon auf Fotos gezeigt oder von Managern in der Öffentlichkeit tragen lassen – doch daraus geworden ist bisher nichts.

Vor einiger Zeit wurde bekannt, dass sich Google zunächst aus dem Hardware-Bereich zurückzieht und stattdessen mit Partnern zusammenarbeiten möchte, um smarte Brillen auf den Markt zu bringen – und auch dabei kommt wohl zunächst nur Samsung infrage. Samsung und Google wiederum haben hinter den Kulissen zusätzliche Partner gesucht, die im Brillenbereich unterwegs sind – bekannt geworden ist die Kooperation mit Warby Parker. WP liefert die Brille, Samsung die Hardware und Google die Software.

Jetzt hat man im Rahmen der Samsung Galaxy XR Präsentation eine solche smarte Brille angeteasert und auch schon im Einsatz gezeigt. Zwar gibt es noch keine konkrete Ankündigung und kein vollständiges Bild der kommenden Samsung Smart Glasses, aber diese dürften einer Brille so weit wie möglich ähneln und sich kaum von dem Produkt aus dem Hause Meta abheben.









Schaut euch das obige Video ganz am Ende an. Spannend wird es ab Minute 53:15. Dort sehen wir erstmals die angedeutete Brille mit Aufnahmen von hinten, anschließend die doch zunächst eher unrealistischen Oberflächen und schlussendlich die gesamte Brille mit starker Verschattung. Es ist ziemlich eindeutig, was in diesem Video gezeigt worden ist – man dürfte aber noch Monate von der Präsentation oder gar Markteinführung entfernt sein. Selbst für Entwickler soll die Plattform erst Ende dieses Jahres öffnen.

In der kurzen Ankündigung heißt es, dass es eine „dramatisierte Visualisierung ist, um die Zukunft zu zeigen“. Oder mit anderen Worten: Man hat noch gar keine finale Oberfläche und auch nichts Konkretes zum Zeigen. Vor Frühjahr 2026 sollten wir daher nicht mit einer Ankündigung und schon gar nicht einer Verfügbarkeit rechnen. Gut möglich, dass es erst zur Google I/O eine Rolle spielen wird – dann gemeinsam mit Samsung.

