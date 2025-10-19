Gboard: Ganz neue Google-Tastatur bringt doppelseitige Belegung – mehr Tasten und tippen mit Freunden

Google arbeitet weiter an der Zukunft der Tastatur und stößt dabei mit Gboard natürlich an viele Grenzen, sodass man sich in Japan schon seit längerer Zeit der Hardware widmet. Dort hat man vor einiger Zeit eine völlig neue Tastatur vorgestellt, die den Nutzern mehr Möglichkeiten geben soll: Durch eine doppelseitige Belegung in Schleifenform bringt man ganze 208 Tasten unter.



Computer-Tastaturen haben sich im Laufe von Jahrzehnten eher marginal geändert und sehen heute noch genauso aus wie vor 30 Jahren – natürlich abgesehen von diversen technischen Fortschritten und einem modernen Design. Daher hat man sich bei Google Japan das Ziel gesetzt, neue Konzepte zu entwickeln und diese in nicht ganz ernst gemeinten Ankündigungen stets sechs Monate nach dem ersten April zu präsentieren. Wir haben euch schon vor wenigen Tagen die Gboard Wählscheiben-Tastatur gezeigt und heute widmen wir uns dem 2024er-Modell.

Offenbar ist man im Gboard-Team in Japan der Meinung, dass moderne Tastaturen zu wenige Tasten haben und damit viel Potenzial ungenutzt lassen. So hat man nach einiger Überlegung eine Tastatur entworfen, die nicht mehr die klassische Rechteck-Form hat, sondern kreisrund ist, in Form einer Möbiusschleife einmal in sich selbst gebogen ist und aufgrund der Drehung und Haltung die Tasten auf beiden Seiten platziert.

Durch diese besondere Form ergibt sich die Möglichkeit, dass statt der typischen 104 Tasten jetzt ganze 208 Tasten untergebracht sind. Zwar in einer anderen Reihung als auf einer klassischen Tastatur, aber wer mehr Tasten hat, der kann auch mehr Tippen – und genau das ist ja das Ziel solcher Geräte. In der folgenden Galerie könnt ihr euch das Gerät im Detail ansehen.

















Gemeinsam tippen für mehr Freude

Das neue Konzept soll nicht nur beim Besitzer mehr Tipp-Freude bringen, sondern auch die soziale Komponente stärken: Wer das Keyboard auf den Tisch legt, kann es mit mehreren Personen zugleich nutzen, wobei drei oder vier Personen wohl das Optimum sind. Ihr müsst also endlich nicht mehr allein tippen, sondern könnt dies gemeinsam mit Freunden oder Kollegen tun. Vorteil: Es braucht endlich nicht mehr jeder eine eigene Tastatur.

Die Vorteile scheinen hier ganz klar zu überwiegen und erneut setzt Google, wie schon bei der Wählscheiben-Tastatur darauf, dass diese größere Dimensionen mitbringt und somit von mehreren Personen bedient werden kann. Leider wird man auch diese Tastatur nicht auf den Markt bringen, sondern behält lediglich die Idee für die Prototypen. Möchtet ihr dennoch eine haben, könnt ihr euch die Bauanleitung und auch die notwendigen technischen Komponenten bei GitHub herunterladen. Es ist also tatsächlich möglich, dieses Keyboard nachzbauen.

