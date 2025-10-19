Google Websuche: Die Werbeanzeigen lassen sich jetzt offiziell ausblenden – so will Google davon profitieren

Recht überraschend hat Google vor wenigen Tagen eine wichtige Neuerung für die Suchmaschine angekündigt, die im ersten Moment gar unglaubwürdig klingt: Nutzer können jetzt Werbeanzeigen in der Google Websuche ausblenden und diese somit ganz offiziell entfernen. Jetzt muss man sich natürlich fragen, warum Google diesen Schritt geht und welchen Vorteil man sich davon verspricht.



Die Google Websuche sowie große Teile des Unternehmens-Portfolios finanzieren sich seit jeher über Werbeanzeigen, die vor allem in der Suchmaschine immer weiter zugenommen haben. Am Dienstag hat man eine wichtige Veränderung angekündigt, die die Einbindung der Werbeanzeigen in den Suchergebnissen umfasst: Die Werbeanzeigen werden jetzt gruppiert und mit einem gemeinsamen Label als eine Art Block dargestellt. Entweder über, unter oder inmitten der Suchergebnisse.

Im Zuge dieser neuen Darstellung haben die Nutzer jetzt die Möglichkeit, die Werbeanzeigen auf Knopfdruck auszublenden, wobei es einen überraschend prominent positionierten Button für diese Option gibt. Der Button befindet sich am unteren Displayrand und entfernt nach einem Klick nicht nur sich selbst, sondern auch das Sponsored-Label sowie alle Werbeanzeigen aus den Suchergebnissen.

Das klingt im ersten Moment aus finanzieller Sicht nicht ganz vernünftig, doch natürlich hat man sich diesen Schritt sehr gut überlegt und dürfte daraus sogar schon recht kurzfristig Vorteile ziehen. Zum einen aufgrund der Umsetzung und zum anderen aufgrund der Gruppierung der Anzeigen mit anderen Inhaltsformen. Schaut euch dazu einmal das obige Beispielvideo an.









Ausblenden erst nach Anzeige

Der Button zum Ausblenden der Werbeanzeigen erscheint erst dann, wenn der Nutzer über diese gescrollt und sie somit gesehen hat. Da der Nutzer nicht draufgeklickt hat, scheint sie nicht relevant zu sein und kann somit problemlos entfernt werden. Google dürfte schon mit der Einblendung Geld verdient haben.

Werbeanzeigen mit Produkten gruppiert

Auch die Produktanzeigen, die viele Nutzer vermutlich gerne sehen, werden mit der Werbung ausgeblendet. Das bedeutet, dass ein gewünschtes Element gleichzeitig mit der Werbung entfernt wird, sodass die Nutzer diesen Inhaltstyp zukünftig unbewusst noch mehr zu schätzen wissen. Das bedeutet, dass die Akzeptanz für Werbung gar noch steigen kann.

Werbeanzeigen-Block rückt in den Fokus

Weil die Anzeigen nun im Block konzentriert sind, ziehen sie den Fokus der Nutzer noch weiter auf sich. Um nichts zu verpassen, dürften sich die Nutzer die Anzeigen noch genauer als bisher ansehen, bevor sie diese ausblenden oder überscrollen. Das steigert deren Wirkung und somit auch die Klickzahlen.

—

Google scheint die Akzeptanz der Werbeanzeigen weiter erhöhen zu wollen, was mit diesen beiden Schritten sehr deutlich wird. Damit öffnet man die Tür dahin, solche Blöcke auch prominenter im KI-Modus oder in Gemini zu positionieren.

