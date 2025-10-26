Amazon Deals: Mehrere Monate gratis Musikstreaming, drei Monate Audible und Kindle + kostenlose Kreditkarte

An diesem Wochenende laufen bei Amazon noch einige Aktionen, die ihr vielleicht nicht verpassen wollt – unter anderem die kostenlosen oder extrem vergünstigten Testzeiträume rund um die beliebten Abos. Jetzt könnt ihr euch zwei bis drei Monate kostenloses Musikstreaming sichern, drei Monate Audible für nur 99 Cent, zwei oder drei Monate Kindle eBooks oder natürlich die beliebte Visa-Karte mit Startguthaben und Cashback.



Der Onlinehändler Amazon hat eine ganze Reihe von Abos im Portfolio, die den Nutzern Zugriff auf weitere Inhalte geben – allen voran natürlich im medialen Bereich. Anlässlich der Prime Deal Days gab es einige starke Aktionen rund um diese Abos, die nach wie vor laufen und die ihr vielleicht nicht verpassen wollt. Sowohl Amazon Music Unlimited als auch Audible und Kindle bieten euch drei nahezu kostenlose Probemonate.

Aktuell Abo-Aktionen bei Amazon

Für alle drei Abos gilt, dass ihr diese sofort nach Abschluss wieder kündigen könnt – aber natürlich nicht müsst. Ihr erhaltet dennoch über den gesamten Zeitraum den Zugriff auf die Musik, die Podcasts, die Hörbücher und die eBooks. Die Abos laufen bis Anfang des nächsten Jahres, sodass sie euch perspektivisch auch über die Feiertage bringen.

Kostenlose Amazon-Kreditkarte

Passend dazu gibt es jetzt auch die Amazon Visa-Kreditkarte kostenlos. Ihr erhaltet zehn Euro Startguthaben, zu den Prime-Events wie den Deal Days oder dem Prime Day ganze zwei Prozent Cashback und weitere Vorteile wie die kostenlose Ratenzahlung und mehr. Gerade für den Start in die Shopping-Saison sicherlich eine gute Idee. Ihr könnt euch die Karte auch jetzt noch sichern und sofort verwenden.

