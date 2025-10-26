Google Store: Jetzt Pixel-Angebote entdecken – hohe Rabatte auf die Pixel Watch 4, Pixel 10, Pixel 9, Pixel 9a

Im deutschen Google Store bei Amazon gibt es nur noch heute eine Reihe von starken Aktionen, die sich dank eines zusätzliche Konter-Boosts wirklich sehen lassen können. Aktuell bekommt ihr die Pixel 10-Smartphones mit 8 Prozent Rabatt, ganze 39 Prozent auf das Pixel 9, das Pixel 9a für unter 500 Euro sowie die Pixel Watch 4 mit 11 Prozent Rabatt.



Langsam beginnt die Shopping-Saison und auch im deutschen Google Store hat man jetzt wieder eine Reihe von interessanten Angeboten. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht der Aktionen, die es rund um Pixel gibt. Schaut auf jeden Fall bei den Pixel-Aktionen im Google Store vorbei.

Pixel Watch 4 mit 11 Prozent Rabatt

Die neue Google-Smartwatch ist seit wenigen Tagen im Verkauf, aber schon jetzt bekommt ihr die Pixel Watch 4 mit 11 Prozent Rabatt – eine echte Ansage. Die frühen Tester zeigen sich begeistert und auch die Rückmeldungen der Kunden verheißen, dass die Smartwatch überzeugen kann. Vor wenigen Tagen hatten wir darüber berichtet, dass die Pixel Watch 4 reparierbar ist und gar als „Masterclass“ ihrer Art bezeichnet wird.

Letzte Aktualisierung am 2025-10-23 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Pixel 10 mit 8 Prozent Rabatt

Die Pixel 10-Smartphones sind seit gut zwei Monaten auf dem Markt, sind die Flaggschiffe ihrer Klasse und jetzt mit einer starken Aktion zu haben, die ihr vielleicht nicht verpasst wollt: Klickt einfach einmal auf die Amazon-Box und schaut euch die Varianten an. Auch beim Pixel 10 Pro und Pro XL erhaltet ihr ein ganzes Jahr Google One AI Pro mit allen Gemini-Funktionen sowie 60 Tage Audible gratis. Außerdem gibt es nach wie vor den 100 Euro-Eintauschbonus.

Pixel 10 Pro Fold mit 300 Euro Eintauschbonus

Nur der Vollständigkeit Halber, aber empfehlen würde ich es nicht (mehr): Ihr bekommt das Pixel 10 Pro Fold mit 300 Euro Eintauschbonus. Das bedeutet, dass ihr den errechneten Wert eures alten Smartphones PLUS 300 Euro zusätzlich erhaltet. Außerdem bekommt ihr ein Jahr Google One AI Pro gratis sowie von Amazon 60 Tage Audible mit in den Warenkorb. Bedenkt aber bitte, dass der Pixel 10 Pro Fold-Akku im Härtetest explodiert ist.

Hohe Rabatte auf Pixel 9 und Pixel 9a

Wenn es nicht unbedingt das neue Flaggschiff sein muss – was auch gar nicht nötig ist – kann jetzt richtig Geld sparen. Ich hatte schon vor einigen Tagen hier im Blog einmal zusammengefasst, warum ihr mit gutem Gewissen ein Pixel 9 kaufen könnt und das gilt natürlich auch für diese Aktion. Die von Google garantierten Updates bis in das Jahr 2031 hinein sorgen dafür, dass ihr auch mit dem ein Jahr alten Smartphone noch sehr sehr lange Freude haben könnt. Für das Pixel 9a gelten sogar noch Updates bis zum Frühjahr 2032. Nur die wenigsten Nutzer werden ihr Geräte so lange nutzen wollen, daher kann man es auch heute noch als lebenslanges Update bezeichnen. Warum solltet ihr mehr bezahlen?

Jetzt bekommt ihr das Pixel 9 mit 39 Prozent Rabatt + Pixel Buds gratis – ein wirklich gutes Angebot! Der Schritt zwischen Pixel 9 und Pixel 10 ist aufgrund der massiven Software- und KI-Konzentration, die per Update auch auf älteren Generationen ankommt, gar nicht so groß – siehe vorheriger Absatz. Außerdem gibt es jetzt auch noch das Pixel 9a für nur noch 499 Euro + Pixel Buds gratis. Das Budget-Smartphone ist gerade einmal sechs Monate auf dem Markt, wird noch ganze sechseinhalb Jahre mit Updates versorgt und erhält ebenso alle wichtigen Android- und Pixel-Updates.

Wer die Smartphones bei Amazon bestellt, bekommt auch noch 60 Tage Audible gratis und hat somit knapp bis Ende des Jahres Zugriff auf viele Millionen Hörbücher und Podcasts. Habt ihr Interesse an einem der beiden Smartphones, bekommt ihr sie wohl auch zu den weiteren bevorstehenden Shoppingfesten (Black Friday & Co) kaum günstiger.

