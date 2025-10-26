Android XR: Die ersten Smart Glasses kommen bald – Google und Samsung zeigen ein smarte Brille (Video)

Samsung hat vor wenigen Tagen in Kooperation mit Google das Galaxy XR Headset vorgestellt, das als erstes Produkt dieser neuen Linie wohl erst einmal den Markt abklopfen soll. Gleichzeitig wurden aber auch die ersten Smart Glasses angeteasert, mit denen das Betriebssystem Android XR den großen Auftritt haben soll. Wir zeigen euch die ersten Bilder.



Der Markt rund um VR, AR und XR lässt sich grob in zwei Hardware-Produkte aufteilen: Einmal die Headsets zum Abtauchen in eine ganz andere Realität und auf der anderen Seite die Smart Glasses in Form einer Standardbrille für die Ambient-Nutzung. Google setzt für beide Produktkategorien auf das Betriebssystem Android XR sowie wohl auch auf eine exklusive Partnerschaft mit Samsung.

In dieser Woche haben die beiden Unternehmen nicht nur das Galaxy XR Headset vorgestellt, sondern auch die ersten Smart Glasses in Form eines Teasers gezeigt. Damit nimmt man dem erst wenige Minuten zuvor vorgestellten Produkten eigentlich schon wieder etwas Wind aus den Segeln und zeigt, wie die Zukunft in diesem Bereich wirklich aussieht. Denn es ist seit Jahren bekannt, dass nur wenige Nutzer mit schwerem Gerät im Gesicht vollständig in die virtuellen Welten abtauchen wollen.

Zwar gibt es noch keine konkrete Ankündigung, aber im folgenden Video erhalten wir einen ersten kurzen Blick auf die Smart Glasses sowie von den Design-Vorstellungen für die Apps. Das wirkt zwar alles noch sehr unfertig und zum Teil aus einem Sci-Fi-Film entnommen, aber vielleicht sind wir ja gar nicht mehr so weit von der Umsetzung entfernt. Leider gibt es dazu keine näheren Informationen.









Schaut euch das Ende des obigen Videos ab Minute 53:15 an, denn erst nach der Präsentation wurde es richtig spannend. Wir sehen erstmals die angedeuteten Smart Glasses Brille mit Aufnahmen von hinten, anschließend die doch zunächst eher unrealistisch wirkenden Oberflächen und schlussendlich die gesamte Brille mit starker Verschattung. Man dürfte wohl noch Monate von der Präsentation oder gar Markteinführung entfernt sein. Selbst für Entwickler soll die Plattform erst Ende dieses Jahres öffnen – und das vermutlich eher mit Bezug auf das XR-Headset.

In der kurzen Ankündigung heißt es, dass es eine „dramatisierte Visualisierung ist, um die Zukunft zu zeigen“. Oder mit anderen Worten: Man hat noch gar keine finale Oberfläche und auch nichts Konkretes zum Zeigen. Immerhin hat man aber bereits alle Zutaten zusammen. Samsung soll die Technologie liefern, Google die Software + KI und mit großen Brillenmarken wie Warby Parker besteht bereits eine Kooperation.

Wir dürfen gespannt sein, wie es für Android XR weitergehen wird und wann tatsächlich mit den ersten Smart Glasses gerechnet werden darf. Die Google I/O im Mai 2026 ist sicherlich ein guter Tipp.

