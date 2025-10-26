Google Fotos: Neues in der KI-Bildbearbeitung, Collagen, Beauty-Filter, KI-Erweiterung und räumliche Fotos

Die KI-Bildbearbeitung ist seit einigen Monaten ein großes Thema und kommt jetzt auch bei Google Fotos so richtig in Fahrt. In den letzten Tagen gab es einen ganzen Schwung an neuen Möglichkeiten rund um die Fotomanipulation sowie Hinweise auf in Kürze startende Funktionen, mit denen die Nutzer noch mehr aus ihren Aufnahmen herausholen können.



Die generative Künstliche Intelligenz hat vor allem bei Googles KI-Modell Gemini eine starke visuelle Komponente, die man durch Integrationen in andere Apps außerhalb der Gemini-Anwendung ausspielen will. Erst vor wenigen Tagen ist Gemini Nano Banana in der Google-App gestartet und im Laufe der nächsten Tage soll das Tool auch bei Google Fotos starten. Aber auch zuvor macht die App schon große Schritte, über die wir natürlich schon berichtet haben.

Google Fotos hat bereits eine neue Collagen-Funktion erhalten, mit der die Nutzer noch einfacher als bisher zusammengestellte Bilder erstellen können. Dafür wurden die Zwischenschritte entfernt und neue Vorlagen geschaffen. Außerdem bietet die Android-App die recht gut versteckte Möglichkeit, Bilder über den Rand hinaus per generativer KI zu erweitern. Es werden Darstellungen geschaffen, die sich nicht auf dem Foto befinden.

Außerdem wird in Kürze ein ganz neuer Beauty-Filter starten, mit denen die Nutzer Gesichter bearbeiten können. Vom Entfernen der Pickel über Akne bis zu Augenringen soll einiges mit dabei sein, das sich mutmaßlich per generativer KI auch automatisiert anwenden lässt. Und zu guter Letzt wurde in diesen Tagen bekannt, warum „Ask Photos“ nicht bei allen Nutzern verfügbar ist und vielleicht noch für sehr lange Zeit nicht überall starten kann.









Neue Collagen-Funktionen

Google Fotos hat in diesen Tagen neuen Collagen-Funktionen erhalten, mit denen sich die Bildzusammenstellungen noch einfacher als bisher erstellen lassen. Es fallen die Zwischenschritte für die Auswahl von Bildern weg, denn diese kann jederzeit angepasst und flexibel geändert werden. Außerdem gibt es neue Vorlagen, um noch mehr passende Designs für die Nutzerwünsche zu finden.

Beauty-Filter kommen

Die KI-Bildbearbeitung in Google Fotos kann sowohl manuell angestoßene Verbesserungen vornehmen als auch automatisiert arbeiten. Der kommende Beauty-Filter, der jetzt in einem Teardown entdeckt worden ist, könnte auf einen Zwischenweg mit Vorschlägen zur Verbesserung umgesetzt werden: Das Feature soll Hautunreinheiten erkennen, Pickel, geschlossene Augen, Augenringe und einiges mehr, das sich dann per Klick oder Automatismus entfernen bzw. auf dem Foto optimieren lässt.

Fotos erweitern

Eine gut versteckte Funktion in Google Fotos bietet die Möglichkeit, ein Bild über den Rand hinaus zu erweitern. Dazu muss lediglich das Schneidwerkzeug im KI-Bereich verwendet werden, das mit jeder neuen Anfrage tatsächlich andere Darstellungen und Erweiterungen erstellt. Es ist interessant zu sehen, wie realistisch die Erweiterungen aussehen und manchmal kaum vom Original zu unterscheiden sind.

Gemini Nano Banana kommt

Schon in wenigen Tagen soll Gemini Nano Banana innerhalb von Google Fotos starten. In der vergangenen Woche ist es für die Google-App und Google Lens gestartet und in Kürze wird es bei Fotos einziehen, wo es mutmaßlich eine Sonderstellung neben der klassischen und KI-optimierten Fotobearbeitung einnehmen wird.

Ask Photos nicht für alle Nutzer

Die noch recht junge KI-Suche Ask Photos steht noch längst nicht bei allen Nutzern zur Verfügung und jetzt wissen wir auch, warum das so ist. Die Funktion ist eng mit der Gesichtserkennung verbunden, die nicht überall angeboten wird. Ohne diese kann Ask Photos allerdings nicht arbeiten.

Google Fotos als Android XR-App

Vor wenigen Tagen ist die Google Fotos-App für Android XR erschienen, die derzeit nur von sehr wenigen Nutzern verwendet werden kann. Diese ermöglicht es allen Nutzern, jedes Bild in eine räumliche Darstellung umzuwandeln und somit in 3D zu betrachten. Wem das noch nicht lebendig genug ist, der kann auch jedes Foto in ein Video umwandeln lassen. Schaut euch das Beispielvideo einmal an.

